Tumore al polmone: nel convegno di Cuneo i massimi esperti clinici in tema di diagnosi e trattamento della malattia

E’ in programma a Cuneo, il 15 e 16 maggio, con inizio lavori alle ore 14.00 del 15 maggio (presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC – via Roma 17) un convegno promosso dall’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo sul tema “Nuove prospettive nella diagnosi e nel trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule.”

“La diagnosi e il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule - spiegano gli organizzatori - sono destinati a cambiare in modo significativo grazie ai recenti risultati di alcuni studi che hanno rivoluzionato la pratica clinica. La personalizzazione del trattamento, basata sulla caratterizzazione clinica e molecolare dei tumori, richiede mai come oggi l'integrazione di molte competenze e l'applicazione di un approccio condiviso. E come è essenziale mettere a disposizione dei pazienti nuove opportunità, è allo stesso tempo necessario garantire equità di accesso e appropriatezza”.

Il corso, introdotto dai direttori di Radioterapia Anna Merlotti e Oncologia Gianmauro Numico, è aperto a tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei pazienti con tumore polmonare, ha l'obiettivo di presentare le novità più rilevanti in tutti i segmenti del percorso di cura e di far conoscere più da vicino i professionisti che lavorano in questo ambito.

Responsabili scientifici del corso: Ida Colantonio - Oncologia A.O. S. Croce e Carle e Stefania Martini - Radioterapia A.O. S. Croce e Carle.