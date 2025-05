149° anniversario per la festa dei panificatori bovesani

Domenica 11 maggio, organizzato dai panificatori Giuseppe Cravero e Roberto Vallauri, i panificatori della zona si sono ritrovati al ristorante per celebrare la 149ª festa dei panificatori bovesani

A partire dal 1874, gli avi panificatori avevano pensato a questa giornata d’unione, e da allora, a turno organizzano il pranzo, è un modo gioioso di trascorrere una giornata in compagnia con i colleghi e con le ditte di materie prime che operano sul territorio.

Ospite della giornata il presidente dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, Piero Rigucci e la sua signora, che ha ringraziato i presenti e ha ricordato come l’unione sia sinonimo di forza e quanto sono importanti queste giornate in amicizia per far crescere la categoria.

Dal 2026, per i festeggiamenti del 150° anniversario, i due massari saranno Giuseppe Bruno ed Alessandro Pellegrino.