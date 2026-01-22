Auguri a don Silvio Mantelli, alias Mago Sales, che il 22 gennaio spegne 82 candeline

«Le spine che ci pungono nel tempo, saranno fiori per l’eternità». Nove giorni vicini al cuore di don Bosco per arrivare pronti alla sua festa in calendario il 31 gennaio.
Inizia il 22 gennaio la novena a san Giovanni Bosco, occasione di preghiera sul filo della Strenna 2026 del Rettor Maggiore don Fabio Attard, 11° successore del fondatore dei Salesiani: “Fate quello che vi dirà - Credenti, liberi per servire”, tema ispirato al brano evangelico delle nozze di Cana.
Un percorso che interpella la Famiglia Salesiana a non restare spettatrice, ma protagonista dell’azione di Dio nella storia, specialmente accanto ai giovani e a quanti “non hanno più vino”.
Auguri a don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales
Proprio il 22 gennaio, il sacerdote salesiano don Silvio Mantelli, meglio conosciuto come Mago Sales, spegne 82 candeline della torta al Museo della Magia di Cherasco. Proprio qui, il maestro di Arturo Brachetti e di altri noti illusionisti continua a incantare il pubblico con i suoi giochi più fantasiosi.
Un traguardo importante, raggiunto col sorriso con cui gira il mondo, armato di trucchi sbalorditivi e un ambizioso progetto: far sorridere i bambini nei paesi più in difficoltà, grazie ai suoi spettacoli.
Prete per vocazione e mago per passione, il prete originario di Novello piace per quel suo modo di far divertire innocente, dovuto a prestigiazioni dall’efficacia eterna, che regalano gioia e richiamano alla solidarietà.
Per conoscere meglio il cuore del Mago Sales, che il 2 settembre 2025 ha toccato 52 anni di sacerdozio, basta leggere il suo libro “Il rischio di essere felici” in cui insegna a guardare con stupore il mondo intorno a noi, perché chi non crede nella magia non la troverà mai.