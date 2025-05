Volley B1F. Vittoria per la Libellula Banca CRS e quarto posto a parimerito

Libellula Banca CRS - Clericiauto Cabiate CO 3-0

25-18, 25-23, 25-12

Ultimo atto di questo campionato, i cui giochi si sono chiusi per le Libellule di coach Barisciani alla penultima partita: la matematica, nella migliore delle ipotesi, consente solo un pareggio con Volpiano ma con una vittoria in meno, quindi impossibile l’accesso ai playoff.

Ciononostante le Libellule entrano in campo consapevoli del tasso tecnico superiore rispetto all’ultima avversaria, il Cabiate, che è in penultima posizione. La partita prende subito un abbrivio sicuro che consente al coach di concedere la meritata passerella anche a quelle atlete che quest’anno hanno avuto meno spazio, complice il fatto che non si poteva concedere nulla alle avversarie per poter lottare sino alla fine. E quindi, finalmente, è stato consentito al pubblico di applaudire anche Molino, Boggio e Prekducaj, che hanno dato sapore a questo incontro registrando anche lo score migliore al terzo set.

Il fischio finale consente la verifica sugli altri campi, dove si è giocato in contemporanea: il Volano ha espugnato il campo di Santena, lo supera in classifica e prende il secondo posto. La classifica sancisce dunque il quarto posto assieme al Volpiano. E’ stato un anno di grande crescita e di apprendimento, che sarà sicuramente messo a frutto nel nuovo progetto a cui la società sta alacremente lavorando.

Alle ragazze, allo staff, ai dirigenti, ai segnapunti, ai tifosi, vanno i ringraziamenti della società. Un grazie particolare va al dottor Borla, che ha accompagnato con grande pazienza la squadra per tutto quest’anno e che è sicuramente riconfermato per il nuovo anno sportivo.

Un ricordo sincero e pieno di affetto va a Nino Olivero, dirigente di questa squadra, che sicuramente da lassù ha continuato a tifare per i colori di Libellula ed ha seguito ogni evoluzione di questo anno sportivo: a lui verrà dedicato il prossimo torneo del 25 maggio per le atlete di under 12 e 13.

Libellula Banca CRS: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò

Medico: dr. Paolo Borla