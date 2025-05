Offerta vincolante da Newlat Food per Diageo, Patto Civico per la Granda: "Grazie a Regione e Governo"

In merito alla vicenda Diageo da Patto Civico per la Granda riceviamo e pubblichiamo:

È di oggi pomeriggio (ieri, lunedì 12 maggio N.d.R.) la notizia che un operatore italiano, la Newlat Food, ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisto della Diageo di Santa Vittoria d’Alba, la quale prevede la continuità produttiva e la piena occupazione dei lavoratori.

Ciò è emerso dalla riunione del tavolo nazionale convocato al Ministero del Made in Italy tenutasi oggi, alla quale era presente, tra gli altri, la Regione Piemonte.

Patto Civico per la Granda aveva presentato nel novembre 2024 in Consiglio Provinciale un Ordine del Giorno, poi approvato all’unanimità, con il quale si impegnava il Presidente Robaldo ad attivare “ogni possibile interlocuzione affinché l’ente sia parte attiva nel mantenimento del livello occupazionale e nella tutela dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Successivamente la Provincia ha partecipato a diversi incontri tenutisi in Regione sul tema della crisi della Diageo, seguendone attentamente gli sviluppi.

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’offerta vincolante giunta da un gruppo italiano - commentano i Consiglieri Provinciali Pietro Danna, Silvano Dovetta, Ivana Casale e Vincenzo Pellegrino - per lo stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba, e ringraziamo sia la Regione Piemonte, anche per il coinvolgimento della Provincia su questa vicenda, sia il Governo per l’attenzione dedicata al tema e per il lavoro profuso in questi mesi. Con il nostro Ordine del Giorno avevamo chiesto che tutte le istituzioni competenti si impegnassero affinché i posti di lavoro fossero mantenuti, e ciò a tutela delle tante famiglie coinvolte. Così, ci sembra, che stia avvenendo e ci impegneremo, unitamente al Presidente Robaldo, affinché la transizione possa avvenire in tempi certi e possibilmente rapidi”.