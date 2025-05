Due nuovi contratti con un sostegno concreto alle nuove generazioni, Matteo Gagliasso (Lega Giovani Piemonte): "L'obiettivo della nostra proposta è attrarre giovani"

Ieri alla Camera dei Deputati il coordinatore della Lega Giovani Luca Toccalini, insieme al Ministro Matteo Salvini, il sottosegretario Claudio Durigon e il capogruppo Riccardo Molinari hanno presentato la PDL Giovani.

Due nuovi contratti con un sostegno concreto alle nuove generazioni:

- Contratto Giovani: flat tax al 5% per 5 anni per il primo contratto a tempo indeterminato, o trasformazione da tempo determinato, per gli under 30 fino a 40.000€. Inoltre, le aziende, godranno di una deduzione fiscale del 140% per due anni.

- Contratto rimpatri: flat tax al 5% per 5 anni fino ai 100.000€ per gli under 35che rientrano in Italia con un contratto a tempo indeterminato. La flat tax si abbassa al 3% in caso di presenza di minori. Inoltre, per chi acquisterà casa, gli anni di sgravio passano da 5 a 8.

“Una proposta di legge che nasce dall’ascolto di ragazze e ragazzi e dalle esperienze che ciascuno di noi ha vissuto” – Afferma Luca Toccalini, primo firmatario della legge – “L’obiettivo è di trasformarla in legge dello stato entro fine anno per dare sin da subito la possibilità a 200 mila giovani di investire sul proprio futuro nel nostro Paese”.

"L’obiettivo della proposta è quello di riportare nel nostro Paese tanti giovani che hanno fatto importanti esperienze all’estero - spiega Matteo Gagliasso, Coordinatore della Lega Giovani Piemonte - inoltre ci sono importanti agevolazioni anche per chi decide di lavorare fin da subito nei nostri territori sia a livello retributivo sia a livello di incentivi. Ancora una volta la Lega si dimostra con i fatti dalla parte dei giovani, intervenendo sul lavoro con politiche occupazionali e per incentivare i contratti a tempo indeterminato”.

Gli fa eco Andrea Gaviglio, commissario provinciale della Lega Giovani Cuneo: “Ancora una volta la Lega è dalla parte della nostra generazione, una proposta concreta che porterà centinaia di euro in più in busta paga e che ridarà ai giovani stabilità, serenità e maggior potere d’acquisto”.