A Mondovì arriva la settimana di Spazzamondo: duplice appuntamento per il 22 e il 24 maggio

Un’avventura ambientalista on the road finanziata dal crowdfunding e incentrata sullo stato delle acque in Italia. Un documentario a impatto zero nel quale Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi attraversano la Penisola su un’auto ibrida per indagare l’aspetto ambientale, economico, sociale, politico, storico e religioso delle nostre acque. Uno sguardo diverso, libero da ogni vincolo, che parla di ambiente ma anche di donne e uomini che ne sono parte integrante e attiva. Questa, in breve, la filosofia del docufilm “Controcorrente” che verrà proiettato giovedì 22 maggio alle ore 21.00 al cine-teatro “Baretti” di Mondovì nell’ambito di “Aspettando Spazzamondo” (ingresso libero, eventuale prenotazione su Eventbrite).

Una preview del tradizionale appuntamento previsto per sabato 24 maggio alle ore 9.30 con ritrovo in piazza Martiri della Libertà, di fronte al Palazzo comunale. «Un momento di aggregazione sociale e culturale, ma anche un’occasione concreta per influenzare la quotidianità dei cittadini, seminando consapevolezza e buone pratiche» il commento dell’assessore all’Ambiente Gabriele Campora. «“Spazzamondo” si conferma uno straordinario veicolo educativo, ideale per accrescere la coscienza e la consapevolezza di giovani e adulti sulla tutela ambientale».

Organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica e i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER, “Spazzamondo” è aperto a singoli cittadini, associazioni, scuole o aziende. È possibile iscriversi compilando l’apposito form disponibile sul sito www.spazzamondo.it oppure presentandosi direttamente sabato mattina in piazza Martiri della Libertà.