Prefettura e Camera di Commercio firmano con l’Agenzia delle Entrate l’Addendum al Protocollo di Legalità

È stato siglato ieri pomeriggio (giovedì 12 marzo) presso la sede dell’Ente camerale l’Addendum al Protocollo di Legalità che la Prefettura di Cuneo e la Camera di commercio nel 2024 hanno condiviso, insieme alle Forze dell’Ordine, per rafforzare l’azione di prevenzione delle infiltrazioni illecite nel tessuto economico provinciale.

Con l’Addendum al Protocollo viene concesso anche all’Agenzia delle Entrate l’utilizzo dell’applicativo informatico denominato “Telemaco Avanzato”, lo strumento del sistema camerale che permette di monitorare in tempo reale le dinamiche d’impresa agevolando la comprensione dei fenomeni illeciti.

"Con questa firma rafforziamo un’alleanza istituzionale imprescindibile per la tutela del lavoro buono e giusto – afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Mettiamo a sistema i nostri strumenti digitali più evoluti per colpire le zone d’ombra che inquinano il mercato: è un investimento in legalità che la Camera di Commercio sostiene con convinzione, garantendo anche tutta la formazione necessaria, tramite InfoCamere, ai funzionari che opereranno sulla piattaforma. Solo uniti possiamo garantire trasparenza e dignità a chi fa impresa onestamente ed evitare infiltrazioni illecite.”

L’accordo non si limita alla condivisione dei dati, ma sancisce una cooperazione attiva tra i tre Enti. Grazie alla messa a disposizione da parte della Camera di commercio di piattaforme evolute dei dati del Registro Imprese, la Prefettura, le Forze dell’Ordine e oggi anche l’Agenzia delle Entrate potranno potenziare le attività di vigilanza e controllo.

La Camera di Commercio metterà a disposizione sessioni di addestramento tecnico specifiche curate da InfoCamere, affinché l'interoperabilità tra le amministrazioni diventi un vantaggio operativo immediato e un modello di efficienza per la protezione dell'economia sana della provincia di Cuneo.

"Rinnoviamo il nostro impegno per prevenire possibili tentativi della criminalità organizzata di penetrazione nel tessuto economico locale, ancora sano e da preservare, in una logica di sistema, ovvero di condivisione di elementi di conoscenza, mirati e approfonditi, che consentano di intercettare forme di evasione fiscale, di elusione delle imposte e tentativi di insinuarsi nelle aziende e di conquistare fette di settori produttivi e commerciali” - afferma Sua Eccellenza il Prefetto Mariano Savastano.