Ceva, piazza Vittorio Emanuele II si rifà il trucco

Si conclude in questi giorni la prima tranche di un intervento che “rivitalizza” l’immagine del Centro storico di Ceva. Negli ultimi giorni della scorsa settimana infatti si sono concretizzati i lavori di sistemazione del fondo della piazza Vittorio Emanuele II, con l’eliminazione dei “rattoppi” in bitume, sostituiti da opportune pietre in modo da completare il disegno originario della piazza.

“Con questo intervento – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ceva, Fabio Ferrero – mettiamo mano a una situazione che non rendeva giustizia alla piazza principale della città. Le precedenti riparazioni con bitume, al posto delle pietre originarie, erano soluzioni provvisorie che hanno compromesso il decoro e l’identità di uno degli spazi più importanti della vita comunitaria. Oggi restituiamo dignità a piazza Vittorio Emanuele II e nei prossimi giorni potremo completare l’intervento includendo anche parte di via Roma. Si tratta di un lavoro puntuale, con materiali adeguati, che contribuirà a migliorare il volto del nostro centro storico”.