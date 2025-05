Torna questo fine settimana la mostra “L'artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro” organizzata a Palazzo Banca d'Alba da Confartigianato Cuneo

Anche in questo fine settimana torna la mostra “L'artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Fondazione Banca d'Alba, presso Palazzo Banca d'Alba.

La mostra, inaugurata lo scorso 9 maggio, realizzata in occasione dell’80° anniversario della costituzione di Confartigianato Imprese Cuneo, si propone di valorizzare l’artigianato cuneese, mettendone in risalto eccellenze e ricchezze.

Un percorso multimediale, sensoriale e immersivo - attraverso immagini, video, esperienze con visori 3D e laboratori - racconterà l’indissolubile legame tra l’artigianalità e il territorio della Granda, sviluppato lungo diversi percorsi tematici: dalla pietra al legno, dal metallo alla ceramica, dal vetro alla moda, dal food all’innovazione tecnologica.

In questo ambito, Confartigianato Cuneo in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato” organizza il fantastico Laboratorio del Cioccolato, dedicato ad adulti, ragazzi e bambini, per scoprire e conoscere da vicino il “vero cioccolato artigianale”, direttamente dai maestri pasticceri e cioccolatieri della provincia.

Il laboratorio si svolgerà domenica 18 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per partecipare all’attività (gratuita, fino a esaurimento posti a disposizione): https://bit.ly/3ETxX2R

«Nella mostra - commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo - abbiamo voluto riproporre alcune delle attività svolte in questi ultimi anni, a partire dal progetto "Raccontare l'Artigianato" fino al percorso dei "Creatori di Eccellenza". Il "ben fatto" è da sempre la cifra distintiva del lavoro artigianale, una preziosa eredità che si alimenta di tradizione. Tuttavia, negli ultimi decenni, l’artigianato ha saputo scrollarsi di dosso l’immagine vetusta della bottega, integrando il sapere dei padri con un potente slancio verso l’innovazione. Gli artigiani sono da sempre innovatori, capaci di trovare soluzioni nuove per migliorare il proprio lavoro e interpretare il futuro. Sistemi robotizzati, intelligenza artificiale e automazione guidano oggi la corsa verso il domani, e gli artigiani si confermano protagonisti di questo cambiamento. La mostra vuole inoltre essere una finestra spalancata sull’artigianato che evolve, mantenendo vive le sue radici e offrendo spunti concreti per la programmazione socio-economica del nostro territorio».

«In un'epoca dominata dall'intelligenza artificiale, - aggiunge Daniela Balestra, vicepresidente vicaria di Confartigianato Cuneo, nonché componente del Consiglio di Amministrazione di Banca d’Alba - Confartigianato sceglie di celebrare l’intelligenza artigiana: quella capacità tutta umana di dare anima ai prodotti, unendo genio creativo e manualità. Non si tratta di un rifiuto della modernità, bensì di un dialogo virtuoso tra tradizione e innovazione. L'intelligenza artigiana è l'antidoto alla standardizzazione e il cuore pulsante del vero made in Italy. La nostra missione è sostenere questo patrimonio, perché rappresenta la chiave per costruire un futuro economico e sociale sostenibile, dove il valore umano resta centrale. Sapremo vincere le sfide del futuro unendo l'innovazione digitale alla tradizione manifatturiera, creando prodotti belli, ben fatti e ricchi di storia, frutto della testa, delle mani e del cuore dei nostri imprenditori».

La mostra, curata dall’Arch. Danilo Manassero, sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche di maggio, nonché domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno, con i seguenti orari: Mattino: 10.00 - 13.00 / Pomeriggio: 15.00 - 19.00.

Per informazioni: eventi@confartcn.com