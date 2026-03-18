Cuneo, in arrivo una nuova rotatoria su corso Alcide De Gasperi. Lavori al via in settimana

Prenderanno il via in questa settimana i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria su corso Alcide De Gasperi, all’intersezione con la vecchia via San Maurizio, oggi strada senza uscita.

Ad annunciarlo è il Comune. L’intervento è realizzato mediante oneri a scomputo dell’ampliamento dell’attività florovivaistica Alba Catti e consentirà l’accesso a una nuova viabilità interna, a servizio sia dell’area di parcheggio pubblico sia dell’attività stessa.

Al termine dei lavori sarà eliminato l’attuale ingresso perpendicolare su corso De Gasperi.

La rotatoria costituirà inoltre un importante elemento di moderazione della velocità in una delle principali porte di accesso alla città.

L’opera è prevista dal Piano Regolatore come futuro snodo tra corso De Gasperi e il prolungamento di via Cascina Colombaro, oltre che verso ovest in direzione della nuova viabilità di circonvallazione per Borgo San Dalmazzo. I lavori saranno eseguiti per tratti funzionali, così da deviare il traffico sulle porzioni già completate e ridurre al minimo i disagi per i veicoli in transito.

«Si tratta di un intervento atteso e strategico per la sicurezza e la funzionalità della nostra rete viaria – commenta il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale -. La nuova rotatoria consentirà una circolazione più ordinata e sicura lungo uno degli assi principali di accesso alla città, migliorando al tempo stesso l’ingresso alle attività presenti nell’area».