Addio al dottor Antonio Galliano, medico nelle valli del Cebano

Si è spento ieri, sabato 17 maggio, il dottor Antonio Galliano, all'età di 74 anni.

Medico chirurgo, nel corso della sua carriera aveva prestato servizio nei Comuni della Valle Mongia, a Ceva e in Valle Tanaro. Competente e sempre disponibile era andato in pensione nel 2020, quando era in servizio come medico di famiglia nel territorio di Mombasiglio e nei comuni limitrofi.

Lascia la moglie Carmen con Glenda e Sabrina e le rispettive famiglie.

La veglia di preghiera si terrà lunedì alle 20 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena a Nucetto dove, martedì 20 maggio alle 10, saranno celebrati i funerali.