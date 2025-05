A Serralunga storico cambio di testimone per la nuova farmacia comunale: "Un punto di riferimento per la comunità"

L'inaugurazione e la benedizione della farmacia in via Foglio 1 a Serralunga

C’era la comunità riunita, sabato 17 maggio, per l’inaugurazione e la benedizione della nuova farmacia comunale, in via Foglio 1, guidata dalla dottoressa Ilaria Casavecchia, professionista che ha raccolto il testimone da Marina Rudino, storica titolare dal lontano 1989. Il sindaco Sergio Moscone, intervenuto all’inaugurazione, ha espresso con calore il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e l’orgoglio di accogliere nel paese una farmacista così determinata e preparata: “Grazie Ilaria per questa tua scelta che ci onora tutti quanti. In questi cinque mesi sei entrata pienamente nel cuore dei serralunghesi con la tua disponibilità, professionalità e il tuo disarmante sorriso”.

Proveniente dal Roero, la dottoressa Casavecchia ha scelto di aprire la sua prima farmacia proprio nel piccolo comune langarolo, portando con sé entusiasmo, gusto per il rinnovamento e un impegno concreto al servizio quotidiano, anche nei giorni festivi. “Vorremmo, e tu lo hai saputo dimostrare fin da subito, che questa farmacia non fosse solo un luogo di vendita di farmaci, ma un punto di riferimento per la nostra comunità”, ha proseguito il primo cittadino, auspicando che la presenza della giovane dottoressa possa generare nuove opportunità per il cortile comunale e per l’intero paese.

Nel suo discorso, Moscone ha ricordato anche il contributo di Marina Rudino, che nel 1989 aprì la farmacia in concerto con l’allora sindaco Carlo Giachino, e ha sottolineato come l’impegno della nuova titolare si inserisca in un contesto di sanità territoriale già ben avviato: “Siamo orgogliosi di avere, nei locali comunali, un ambulatorio medico aperto tre giorni a settimana, condotto dal dottor Diego Meistro, e di poter contare su un’elisuperficie per le emergenze sanitarie del 118, inaugurata il 6 luglio 2023 grazie alla disponibilità dell’Azienda Rosso Giovanni di Davide Rosso”.