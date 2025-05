Ad Alba un workshop gratuito sul codice degli appalti

L’A.I.S.P.A. apre le iscrizioni al workshop previsto per mercoledì 21 maggio alle ore 9.30 presso la sala conferenze di Palazzo Banca d’Alba ad Alba (via Cavour 4) rivolto agli amministratori e dipendenti comunali e di enti pubblici, nonché ai loro collaboratori.

L’evento è organizzato con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e grazie a Banca d’Alba per l’utilizzo dei locali: verranno approfonditi gli aggiornamenti del Codice degli Appalti, con particolare riferimento al Decreto “Correttivo” pubblicato a inizio anno. Temi che, in questi due anni di vita del “Nuovo Codice”, vedono coinvolti non solo gli enti pubblici nell’adattamento delle procedure interne, ma anche indirettamente le imprese e gli operatori che forniscono le pubbliche amministrazioni.

«Con la pubblicazione del Decreto 'Correttivo' al Nuovo Codice Appalti, riteniamo utile in questo frangente approfondire nuovamente l’argomento, attraverso un workshop di aggiornamento a quello che era stato organizzato l’anno scorso a Borgo San Dalmazzo. La dinamicità del campo degli appalti e la normativa di riferimento obbligano gli enti pubblici, come quelli privati che lavorano con loro, a “stare al passo” e formare, quindi, i suoi operatori», spiega la presidente di Aispa Serena Gasco.

Sono previsti due interventi, il dottor Bruno Armone Caruso, segretario del Comune di Carmagnola (Torino) e di altri piccoli Comuni in provincia di Cuneo, e l’avv. Chiara Forneris dello studio Sciolla-Viale di Torino specializzato nel campo amministrativo. Continua Gasco: «Ci siamo spostati nella zona dell’albese, territorio dove da anni l’associazione mancava, per cercare di essere presenti anche qui a perseguire uno degli obiettivi di AISPA, ossia quello di offrire momenti formativi e di aggiornamento normativo a coloro che lavorano ‘nella’ e ‘con’ la Pubblica Amministrazione».

L’ingresso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I posti sono limitati, l'iscrizione è obbligatoria tramite il seguente link: https://forms.gle/aSfot8yPKGtWnReM9