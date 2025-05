Salute sessuale: l’AslCn1 promuove un webinar per insegnanti e genitori

I Consultori Familiari dell’ASL CN1 in collaborazione con il servizio innovazione e sicurezza informatica organizza la seconda edizione del webinar gratuito dal titolo “Pornografie on line e dark romance: i rischi per bambini e adolescenti” martedì 20 maggio dalle ore 17 alle ore 19.

Nella locandina a fondo articoo è presente il link, il QR-code ed è specificato il “percorso” da effettuare per accedere alla formazione online.

L'evento è rivolto sia a genitori che a insegnanti di tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.

L’obiettivo è supportare le figure educative di riferimento (famiglia, scuola) nel promuovere il benessere nell’ambito della sfera affettiva – sessuale, prevenire situazioni di disagio, aiutare i bambini e i ragazzi a costruire consapevolezze rispetto ai rischi del web e della pornografia on-line.

Durante l’incontro verranno fornite informazioni su questo fenomeno, sempre più frequente e allarmante tra i minori e sulle sue conseguenze psico-fisiche e relazionali. Verrà trattato anche l’argomento dei dark romance diffuso tra i giovani. Saranno forniti delle indicazioni su come prevenire e affrontare il problema, anche dal punto della cyber sicurezza.

Gli operatori del Consultorio e del Servizio Informatico saranno a disposizione per rispondere a dubbi e quesiti riguardanti l’argomento.