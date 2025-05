La Scuole Edile Cuneo premia studenti e istituti a “Costruire futuro” a Saluzzo il 23 e 24 maggio

Il 23 e il 24 maggio, in occasione del primo e unico evento in provincia di Cuneo “Costruire futuro” dedicato al mondo delle costruzioni edili, sarà l'occasione per dar merito a studenti e istituti scolastici che hanno aderito alle iniziative di Scuola Edile Cuneo.



Una collaborazione quella tra Scuola Edile Cuneo e le scuole del territorio che esprime la filosofia prospettica verso il futuro mettendo in stretta connessione il mondo del lavoro con quello didattico per rispondere al meglio e in modo attuale alle progressive esigenze di settore rispettando i cambiamenti nel corso del tempo.



La presidente Elena Lovera a tal proposito evidenzia: “Cerchiamo di fornire strumenti utili ed essere ponte tra impresa, istituzioni, professionisti, studenti e lavoratori, per far conoscere al meglio il mondo delle costruzioni. La partecipazione al Concorso Progettare e Costruire in Sicurezza rappresenta un punto importante nel percorso di crescita formativa del nostro mondo, è molto bello quando vedo nei curricula dei ragazzi neodiplomati che viene riportato il percorso fatto nella scuola, perché rappresenta davvero un tassello importante nella formazione professionale di chi opererà in cantiere, mi piace pensare che tutti insieme stiamo collaborando a costruire la cultura della sicurezza, per un futuro più sempre più cosciente ”

La mattina alle 11 si terrà la premiazione del concorso SICURAmente. Ideato e promosso dalla Scuola Edile di Cuneo, si è rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Cuneo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e I.I.S. Percorso CAT per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la conoscenza del settore edilizio attraverso la realizzazione di progetti creativi adeguati all’età dei partecipanti.

Il concorso ha lo scopo di consentire ai partecipanti di vivere un’esperienza volta all’apprendimento ed alla valorizzazione della tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Attraverso l’utilizzo delle principali forme di comunicazione, si intende stimolare una riflessione sulla rilevanza della sicurezza, per una maggiore divulgazione del valore della prevenzione che sia in grado di investire ogni aspetto della vita quotidiana.

Per l'I.I.S. – percorso CAT l’elaborato consisteva nella realizzazione di un video a tema “SICUREZZA SUL LAVORO IN EDILIZIA”

Per le scuole dell'Infanzia l’elaborato consisteva nella realizzazione di un’opera dal titolo “La casa dei miei sogni”

Per le primarie l’elaborato consiste nella realizzazione di una MASCOTTE che rappresentasse la tematica della salute e della sicurezza a scuola, in casa o in strad

Per le secondarie di primo grado (ovvero le “vecchie Medie”) l’elaborato consisteva nella realizzazione di un progetto dal titolo “Il mio parco giochi ideale”.

In palio per i vincitori la Giuria assegnerà alla classe vincitrice che si aggiudicherà il primo posto: € 300,00 (trecento/00) e tutte le classi partecipanti, presenti all’evento “COSTRUIRE FUTURO”, riceveranno un riconoscimento per l’impegno dimostrato con un buono spendibile presso una cartoleria/libreria, invece per il CAT abbonamento annuale al “La Stampa”

“Ai ragazzi che partecipano- commenta Salvatore Correnti, vicepresidente di Scuola Edile Cuneo – deve arrivare il messaggio che lavorare in edilizia vuol dire lavorare in sicurezza, noi diciamo “zero morti sul lavoro”, con più investimenti da parte del Governo e dell’INAIL, controlli e pene certe per chi non rispetta le regole”.

Nel pomeriggio, alle 14.45, si proseguirà con la premiazione delle scuole che hanno partecipato alla XXIV edizione del concorso “Progettare e costruire in sicurezza”. La partecipazione prevede il coinvolgimento per 3 anni di tutti gli istituti geometri:

I.I.S. “L. EINAUDI” ALBA

I.I.S. “E. GUALA” BRA

I.I.S. “VIRGINIO” CUNEO

I.I.S. “G. BARUFFI” MONDOVI’

I.I.S. “DENINA” SALUZZO

I.I.S.” ARIMONDI- EULA” SAVIGLIANO

Fa parte di un percorso organizzato dalla Scuole Edile di Cuneo che prevede interventi negli Istituti Tecnici, in tutte le classi della Granda. Per le classi prime e seconde si svolgono laboratori orientativi, per le terze corsi sul defibrillatore e stili di vita, per le quarte corsi sul sistema ermetico resistente all’aria e al vetro realizzato con materiali costruttivi atossici. Per le quinte, invece, viene affrontato un ripasso sulla relazione piano di sicurezza in preparazione al Concorso vero e proprio che si svolge on line su una piattaforma dedicata, in quattro ambiti diversi: una simulazione di un allestimento area di cantiere, un quiz sulla sicurezza, esercizi su fasi lavorative e test su rischi e dpi. Vengono poi premiati i primi in assoluto di ogni istituto con una borsa di studio di euro 300,00 ciascuno, poi i primi tre di ogni classe, con un premio di euro 200,00 ciascuno.

“I progetti “SICURAmente” e “Progettare e costruire in sicurezza” - spiega Laura Blua, direttrice generale di Scuola Edile Cuneo - rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare i giovani alla cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni promuovendo allo stesso tempo una formazione professionale concreta e mirata. Un settore che offre delle reali opportunità di crescita personale e lavorativa, sia per i tecnici che per gli operatori di cantiere.

La formazione in sicurezza e l’acquisizione di competenze professionali non possono essere disgiunte: solo integrandole si può costruire un percorso educativo efficace, che prepari realmente i lavoratori del futuro. In quest’ottica iniziative come queste offrono ai giovani una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro, rispondendo alle esigenze del mercato e contribuendo allo sviluppo del territorio.

Ricordo con orgoglio che presso la nostra scuola è attivo il corso triennale “Operatore Edile”, un corso gratuito che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro, facilitandone l’inserimento. Sono previsti il rimborso dei trasporti, il pranzo, i DPI e i libri di testo, affinché la formazione sia realmente accessibile a tutti. Lo scorso anno, grazie a questo percorso due nostri allievi sono diventati campioni nazionali alla gara Ediltrophy durante il SAIE a Bologna.

A rendere possibile tutto questo sono i nostri docenti/istruttori che con passione, competenza e dedizione costruiscono ogni giorno un ambiente formativo stimolante capace di motivare coinvolgere e orientare gli studenti. A loro – conclude Blua - va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro prezioso e per la collaborazione costante con la scuola”.

L'evento sarà aperto a tutti e gratuito



Per maggiori info:

https://scuolaedilecuneo.it/costruirefuturo/

scuolaed@scuolaedilecuneo.it



0171 69 73 06