"Striscia la Notizia" dedica un servizio a uno storico vigneto di La Morra

Langhe protagoniste questa sera a "Striscia la notizia". Per la rubrica “Paesi, paesaggi…” Davide Rampello farà infatti tappa a La Morra per raccontare la storia di Andrea e della sua famiglia, viticoltori da sei generazioni, che custodiscono una vigna storica di Dolcetto, piantata nell’Ottocento ai margini di un bosco.

"Oggi, circondata da noccioleti, è l’unica vigna del territorio sopravvissuta alla fillossera, il parassita che devastò le vigne europee tra fine ’800 e inizio ’900", sottolineano dal telegiornale satirico diretto da Antonio Ricci, aggiungendo che "a proteggere la vigna è stata una combinazione unica di terreno sabbioso e presenza del bosco, che ha creato una barriera naturale. Le radici delle piante, più forti e resistenti, sono tuttora minacciate dalla fillossera, ma la loro sopravvivenza è garantita da attente pratiche agronomiche. La tecnica utilizzata è quella della propagazione per interramento: i rami delle piante vengono piegati e interrati per generare nuove radici. In questo modo, si crea una rete vitale tra generazioni di viti che si sostengono a vicenda, dando vita a un patrimonio agricolo e naturale di straordinario valore. Il risultato è un vino raro e autentico: un Dolcetto d’Alba DOC dal colore rosso rubino, con profumi di viola e lampone, e un sapore elegante. Un vino che racconta la storia e la memoria di una tradizione contadina antica e ancora viva".

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).