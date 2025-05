La Nona Sinfonia di Beethoven al Palazzetto dello Sport di Cuneo chiude "Città in note"

A seguire il concerto “Sinfonia N. 9 in Re minore” per soli, coro e orchestra prodotto e eseguito dall’Orchestra e del Coro del Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, diretti da Gian Rosario Presutti, con la partecipazione della Corale Polifonica “Il Castello” di Rivoli, del Coro della Società Corale Città di Cuneo, del Coro Polifonico di Boves e del Gruppo corale “I Polifonici del Marchesato”. L’appuntamento realizzato, oltre che con i professionisti del territorio, anche con la collaborazione dei Conservatori di Torino, Alessandria e Novara, va a coronare la trilogia dei grandi concerti del Conservatorio Ghedini all’interno delle ultime edizioni di "Città in note". Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su fondazioneartea.org.