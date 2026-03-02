Casinò di Sanremo, l’effetto Festival è d’oro: pioggia di Jackpot e incassi da record a febbraio

Si chiude in bellezza il mese di febbraio. La settimana festivaliera di fine mese ha riservato anche al Casinò risultati da ricordare: vincite da capogiro, sale gremite e clienti e visitatori soddisfatti sono gli elementi determinanti di uno dei periodi, dal punto di vista turistico, più importanti dell’anno.

Tutte le sale hanno dispensato premi interessanti che hanno raggiunto i numerosissimi visitatori, che nel mese appena concluso hanno superato le 22.800 unità. Incassati a febbraio € 4,55 milioni.

Il Casinò ha vissuto il festival n.76 da protagonista ospitando il Dopofestival, condotto da Nicola Favino. Da martedì 24 a venerdì 27 febbraio si sono alternati sul teatro dell’Opera i protagonisti della kermesse canora assicurando una presenza costante su Rai Uno, moltiplicando la visibilità del brand aziendale.

Il flusso continuo di addetti ai lavori, turisti ed appassionati del Festival in città ha fatto totalizzare ben 22,895 presenze nelle sale.

Vincenti le proposte di intrattenimento aziendale, che hanno divertito i migliori clienti, giunti per seguire le fasi saglienti della kermesse canora.

Dopo l’ottimo bilancio di fine 2025 che ha dispensato ai visitatori della Casa da Gioco vincite superiori a € 5000 euro per un montepremi annuale di 14 milioni, e il buon inizio del 2026 a gennaio con jackpot per € 1,5 milioni, anche per febbraio si può parlare di mese super fortunato.

In sala slot il bottino ha raggiunto quota € 1,3 milioni con 150 jackpot del valore superiore a € 5.000. Il premio più interessante è andato ad un turista del centro Italia in vacanza in Riviera. Ha totalizzato € 44.488. puntando un centesimo di euro. Un bel risultato festeggiato con la moglie.

Il giorno più fortunato del mese è stato ieri 28 febbraio serata conclusiva della settimana festivaliera. In sala slot sono stati totalizzati 16 super premi (del valore superiore a € 5.000) per complessivi € 150.000 sbaragliati soprattutto da visitatori, che hanno voluto terminare il loro periodo di vacanza divertendosi nelle sale del Casino, giocando sempre responsabilmente. Dall’inizio dell’anno il montepremi vinto in sala slot ha superato € 2,88 milioni.

Sempre affollati anche i tavoli dell’Hold’em Poker dove il jackpot ha superato € 61.000.

Gli appassionati partecipano anche ai tornei settimanali organizzati da TexApoker mentre sfioccano le iscrizioni ai grandi eventi, previsti durante tutto il 2026. come l’IPO, Italian Poker Open di maggio.

“La settimana del Festival esprime la magia dei grandi eventi, che nell’edizione 2026 hanno potenziato l’appeal e l’attrattività turistica. Il Festival della Canzone rappresenta un momento collettivo di unione culturale che porta centinaia di visitatori nel Casinò e nella nostra città. Da lunedì 22 a oggi abbiamo accolto a Sanremo i nostri migliori clienti, molti dei quali da anni vengono in Riviera e seguono il Festival. È un appuntamento che si rinnova e che aiuta a rafforzare il legame con il territorio e con l’azienda che è stata al centro dell’evento festivaliero. Abbiamo, infatti, ospitato il Dopofestival, la più importante delle trasmissioni collaterali, che ha riportato nel nostro teatro le dirette Rai. Le immagini del Casinò sono state trasmesse in tutti i filmati e nelle trasmissioni irradiate da Sanremo. Il Festival è stato uno splendido palcoscenico per la città e per il Casinò, che ha garantito ai suoi clienti divertimento non senza ricordare sempre l’importanza di giocare responsabilmente e con misura.

Concludendo ringrazio tutti i dipendenti della Casa da Gioco che si sono fortemente impegnati per ottimizzare in questo periodo tutte le potenzialità aziendali". Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Nella settimana festivaliera è stata ospitata la mostra Festivart e l’esposizione dei cimeli del Museo del Festival.

Febbraio si è chiuso con l’incasso di € 4,55 milioni portando l’introito dal 1° gennaio a 9,75 milioni. (+12,9% rispetto allo stesso periodo del 2025).