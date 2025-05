Autunnonero Ghost Tour Triora programma degli eventi estivi

Incastonata tra le montagne dell’estremo Ponente Ligure, Triora custodisce il ricordo del più celebre processo dell’Inquisizione mai avvenuto in Italia. Era il 1587 quando un gruppo di donne fu accusato di stregoneria, segnando per sempre la storia del borgo. Seguite la lanterna dei nostri Storyteller e lasciatevi guidare per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria.

Un’esperienza narrativa immersiva, autentica e coinvolgente, alla scoperta del lato oscuro del Paese delle Streghe. Le storie che sentirete non sono frutto di fantasia o invenzione, ma di ricerche storiche e folkloriche. Attraverso di esse scoprirete riti, superstizioni, conoscenze dimenticate, folklore e tradizioni del borgo di Triora. Grazie all’opzione “buoni regalo” potete anche regalare un Ghost Tour per un’occasione unica e indimenticabile. Per rendere la vostra notte a Triora ancora più speciale, partecipate ai nuovi Ghost Tour “Extra”: esperienze opzionali che iniziano a mezzanotte nel sagrato della chiesa di San Bernardino, al termine del Ghost Tour Triora.

Gli Extra disponibili sono: L’Inferno dei Sette Vizi Capitali. Il viaggio del Ghost Tour Triora continua lungo il sentiero che porta alla chiesa di San Bernardino, celebre per i suoi inquietanti affreschi quattrocenteschi dei Sette Vizi Capitali. Nel suo sagrato, ai rintocchi della mezzanotte, gli Storyteller si addentreranno con i loro racconti nell’inferno dei vizi capitali, in un’esperienza narrativa che fonde storia, folklore e l’oscura bellezza di un passato dimenticato.

Il Volo degli Striges. La narrazione degli Storyteller degli affreschi infernali dei Sette Vizi Capitali si intreccia al volo di oscuri messaggeri dell’aldilà. Gufo, allocco, barbagianni, assiolo, gufo delle nevi, corvo e avvoltoio: sette spettri nel cielo notturno di Triora, ognuno simbolo di un Vizio. Un’esperienza narrativa, visiva ed emozionale intensa, nata dalla collaborazione con l’Associazione “Terra di Confine”, che trasformerà la notte del Paese delle Streghe in un momento mistico e indimenticabile.

Tele Infernali. Un’esperienza creativa nel suggestivo sagrato della chiesa di San Bernardino. La Storyteller e pittrice Marta Laveneziana mostrerà come dipingere su tela il proprio lato oscuro, ispirandosi agli spaventosi affreschi infernali dei Sette Vizi Capitali custoditi nella chiesa. Un’esperienza artistica interattiva e coinvolgente che culminerà in un’esposizione esclusiva delle tele nel Museo di Triora.

La Biblioteca Esoterica. Ai rintocchi della mezzanotte, si apriranno le porte del Museo di Triora di Palazzo Stella per un viaggio in un passato oscuro attraverso le pagine di testi cinquecenteschi e seicenteschi legati alla Santa Inquisizione, alla negromanzia e all’occultismo. Curatore, ed eccezionalmente Storyteller per la serata, Francesco Paternò.

Vi invitiamo a partecipare indossando qualcosa di nero. Potete scegliere un look “total black” o solo un elemento. Se non vi fosse possibile, un abbigliamento scuro andrà benissimo.

Il Ghost Tour Triora è realizzato con la partecipazione del Comune di Triora e fa parte del progetto “I Custodi di Triora”, finanziato con i fondi del PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.