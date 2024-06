Caraglio, quasi il 70% conferma la sindaca Falco: “Non credevo di raggiungere un risultato così eclatante, per me una grande soddisfazione”

Ha sfiorato il 70% delle preferenze Paola Falco, sindaca uscente e riconfermata alla guida di Caraglio nelle ultime elezioni amministrative.

“Non credevo di raggiungere un risultato così eclatante – commenta -. E' stata una soddisfazione, forse è stato veramente premiato l'impegno profuso nel mandato precedente e dopo una campagna faticosa è stata una grande gratificazione. Credo che i caragliesi abbiano capito e colto il messaggio di rispetto della persona e dei ruoli istituzionali”.



Paola Falco era candidata a sindaco con la lista “Per la tua città Caraglio”, sostenuta da dodici candidati consiglieri, di cui quattro non entreranno in Consiglio comunale.

Entreranno, invece, tre tra i candidati più votati della lista “La Caraglio che vorrei” dello sfidante Davide Parola, che ha ottenuto il 30,09% delle preferenze e che entrerà di diritto.



Ecco i candidati consiglieri che entreranno in Consiglio comunale:



“Per la tua città Caraglio”:



Silvia Pellegrino 256 preferenze

Giorgio Lerda 255

Andrea Giraudo 189

Albino Gosmar 181

Flora Ballecer 138

Silvano Combale 131

Flavio Arnaud 126

Romina Silvestro 114

Restano fuori:



Matteo Aime 99 preferenze

Giada Chiuminatti 89

Annalisa Perona 89

Aldo Riba 63



Della lista “La Caraglio che vorrei” entrano:



Davide Felice Parola

Martina Serra 281 preferenze

Massimiliano Dutto 150

Mattia Pellegrino 96