A Barge arriva la proiezione di "L'ultimo viaggio"

Forte del successo milanese l'ultimo viaggio arriva al Cinema Comunale di Barge, proprio nei luoghi in cui è stato girato. "Saremo in sala a presentare il film venerdì 13 e sabato 14 giugno alle ore 21:15": con questo messaggio i registi Mario Garofalo Geymonat e Lorenzo Ceva Valla annunciano la proiezione del film girato sui territori della Valle Po e Infernotto, su Barge e Sanfront, sul Mombracco, al Santuario di Madonna dell’Oriente e in tantissimi altri spettacolari luoghi delle nostre valli.

Il film a riscosso successo su Milano ed è la sesta settimana consecutiva che è in programmazione alla cineteca Arlecchino di Milano.