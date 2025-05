Cicloturismo, l'Atl Langhe Monferrato Roero incontra le Unioni Montane

È iniziato nella Langa Cebana e nella Langa del Barolo, rispettivamente il 20 e il 21 maggio, il ciclo d’incontri a tema cicloturismo condotti dall’ATL Langhe Monferrato Roero, in collaborazione con le quattro Unioni di Comuni della Provincia di Cuneo – Unione Montana Alta Langa, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Unione Montana Val Tanaro e Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida – che hanno affidato all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero la promozione dei percorsi a due ruote, nell’ambito del progetto BIKE LAND, finanziato dalla Fondazione CRC.

Martedì 20 maggio alle ore 17, presso la Sala Incontri dell’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, si è svolto – alla presenza dell’Assessore al Turismo dell’Unione Montana Luigi Ferrua e di un folto pubblico di amministratori e imprese della ristorazione, ricettività e noleggio bike – un incontro di approfondimento con il Direttore e lo Staff dell’ATL Langhe Monferrato Roero.

Il direttore Bruno Bertero e il suo staff hanno condiviso strumenti pratici per migliorare la qualità dell’offerta cicloturistica locale e buone pratiche per garantire un'accoglienza adeguata ai cicloturisti.

L’obiettivo è infatti quello di implementare i percorsi cicloturistici già esistenti, che si trovano dalle Langhe alle Alpi, così da integrarli e metterli a sistema con le progettualità in fase di sviluppo da parte dell’ATL, quali il Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 "PAYSAGE+ Aimable" e la Ciclovia del Mare, che vedono coinvolti proprio i territori delle quattro Unioni di Comuni.

La Ciclovia del Mare, o Svizzera-Mare, permette di attraversare tutto il Piemonte orientale, dalla Svizzera verso il Mar Ligure: 470 km di strade a bassa percorrenza che collegano Locarno (Svizzera) a Nizza (Francia), attraverso monti, laghi e colline. Un progetto che coinvolge tutte le sei ATL piemontesi e valorizza percorsi ciclabili già esistenti e mappati.

Dice Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Il prodotto bike rappresenta un’importante opportunità di sviluppo del territorio, perché è un segmento in grado di attrarre un numero sempre più consistente di turisti qualificati e di coinvolgere ad ampio raggio gli operatori turistici locali. Continuiamo il nostro lavoro, grazie alla collaborazione con l’ATL del Cuneese, per essere il riferimento sul territorio per lo sviluppo e la promozione dei prodotti turistici. Con la Ciclovia del Mare porteremo a sistema percorsi cicloturistici, posizionandoci nella fascia alta dell’offerta turistica del mondo bike”.

“L’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida – commenta l’Assessore al Turismo dell’Unione Montana Luigi Ferrua – è il crocevia naturale su questo importante percorso ed è disponibile e interessata alla collaborazione nella progettualità, che può diventare un’affascinante opportunità non solo per gli operatori turistici, ma per tutto il tessuto delle imprese commerciali, artigianali e agricole del nostro territorio”.