Esercito: lo Staff College Onu si addestra a Fossano con la Brigata Alpina Taurinense

Si è concluso presso la sede del 32° Reggimento Genio Guastatori il modulo teorico-pratico organizzato e gestito dalla Brigata Alpina Taurinense in favore di trenta funzionari Onu.

L’attività, incentrata sul tema della sicurezza nelle aree di crisi, si è svolta a Fossano presso la caserma “Generale Dalla Chiesa”, nell’ambito della formazione che lo Staff College delle Nazioni Unite (Unssc) offre al proprio personale designato per operare nelle missioni Onu nel mondo.

Numerose le tematiche affrontate dal modulo, che in diverse sessioni ha spaziato dal contrasto alla minaccia derivante dalla presenza di ordigni esplosivi, alla corretta gestione di eventi complessi come una presa di ostaggi e i successivi negoziati, passando per l’attuazione di tecniche di primo soccorso.

L’esercitazione si è sviluppata all’interno dell’area addestrativa del 32° Genio, con la supervisione di istruttori militari e delle Nazioni Unite. I partecipanti, provenienti da diverse articolazioni e organismi ONU, si sono confrontati con l’esperienza operativa delle Truppe Alpine dell’Esercito che hanno elaborato con estremo realismo una serie di scenari di crisi.

La partnership pluriennale tra lo Staff College delle Nazioni Unite di Torino e la Brigata Taurinense dell’Esercito si inquadra nel memorandum d'intesa siglato il 14 giugno 2017 tra lo Stato Maggiore della Difesa e lo United Nations System Staff College per la cooperazione nel campo della formazione.