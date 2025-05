Green e digitale: a Cuneo il nuovo appuntamento per giovani imprenditori

Un viaggio tra digitale e ambiente, per scoprire come le tecnologie possano guidarci verso un mondo più “green”: è questo il fulcro del sesto incontro organizzato nell’ambito del progetto “Insieme per un’idea”, il prossimo sabato 31 maggio, dalle 9 alle 12.30, negli spazi PLIN all’interno del Rondò dei Talenti di Cuneo.

Un’occasione preziosa per giovani, aspiranti imprenditori e semplici curiosi di futuro, che vedrà protagonista Danilo Gasca, divulgatore scientifico esperto di tecnologie sostenibili.

Il titolo dell’appuntamento - “Green & Digital. Digitale e tecnologie sostenibili” - racchiude perfettamente la direzione del dibattito: come le nuove tecnologie, e in particolare l’Internet of Things (IoT), rappresentino strumenti concreti per accelerare la transizione ecologica, rendendo più efficienti e meno impattanti settori chiave come l’agricoltura, l’edilizia, la manifattura e la gestione dei rifiuti. “Un’occasione importante per discutere dell’impatto dell’IoT sulla sostenibilità ambientale e sulle Smart city”, anticipa Gasca. “Esploreremo insieme come queste tecnologie possano contribuire a creare città più sostenibili, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza energetica. Un incontro formativo, ma anche un momento di condivisione e di confronto aperto”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di “Insieme per un’Idea”, il progetto promosso dal Comune di Cuneo insieme a Fondazione WellFARE Impact – ETS, Unione Montana Valle Stura, Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC e PLIN impresa sociale, con il sostegno di ANCI e il finanziamento del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, all’interno dell’avviso pubblico Giovani e Impresa. “Insieme per un’Idea” è pensato per i giovani del territorio, con l’obiettivo di coltivare e far crescere lo spirito imprenditoriale attraverso percorsi su misura, che partono dai luoghi della formazione e dell’aggregazione per intercettare i talenti del domani.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link.

Per partecipare agli appuntamenti futuri e ricevere aggiornamenti sulle prossime iniziative di “Insieme per un’Idea”, è inoltre necessario registrarsi al progetto compilando questo modulo online.