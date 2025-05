Mondovì, al Comizio Agrario si parla di agricoltura sociale

Da diversi decenni molte azienda agricole, anche del nostro territorio, svolgono la loro attività produttiva inserendo persone in difficoltà fisica, psicologica o a rischio di esclusione sociale. La cura della terra, il seguire la crescita dei prodotti, il rapporto con gli animali presenti in azienda è una vera e propria forma di terapia. Tutto ciò arricchisce la produzione aziendale di un valore sociale ed etico importante ed in più crea relazioni familiari e di comunità che arricchiscono tutto il territorio in cui l’azienda opera. Questo in estrema sintesi è l’agricoltura sociale.

Per approfondire queste tematiche il Comizio Agrario e l’Associazione Contadini Monregalesi organizzano giovedì 29 maggio 2025 alle ore 17,00 presso la sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì il seminario “Agricoltura sociale. Coltivare cura e solidarietà: esperienze e opportunità lavorative”.

Un incontro per far conoscere le opportunità che l’agricoltura sociale può apportare sia alle aziende agricole coinvolte sia al territorio sociale. Saranno inoltre presentate esperienze virtuose in atto.

Programma:

Saluti di Guido Viale e Attilio Ianniello, rispettivamente presidente e direttore del Comizio Agrario, e di Delia Revelli, presidente dell’Associazione Contadini Monregalesi.

Intervengono:

Valerio Giovanni Lantero, Direttore del CSSM - Consorzio per i Servizi Socioassistenziali del Monregalese, Eralda Loser, presidente dell’Associazione “Autismo Help”, Fabrizio Audisio, coordinatore di Cascina Nibal – Cooperativa Sociale Interactive, Stefano Mana, presidente della Cooperativa agricola sociale Cascina Pensolato.

L’evento è gratuito.

Info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 – Mondovì

comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174.42114 (orario uffici martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12)