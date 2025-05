Mondovì, con il CSSM al via una campagna di sensibilizzazione sull’importanza sociale degli affidamenti familiari

Il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese ha avviato nelle scorse settimane una specifica campagna di sensibilizzazione volta ad evidenziare l’importanza etica e sociale degli affidamenti familiari. Una vicinanza solidale nei confronti dei minori il cui nucleo d’origine sta attraversando un particolare momento di difficoltà, che può diventare tangibile attraverso l’affiancamento familiare e l’affidamento diurno o residenziale.

In tal senso, il personale del C.S.S.M. sta distribuendo in questi giorni a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio l’apposito materiale informativo (brochure, volantini e locandine) utile a favorire un primo contatto con gli operatori dell’équipe affidi, ma fondamentale altresì per fare emergere le potenzialità e le disponibilità di chi decide di mettersi a disposizione degli altri.

"Non possiamo che supportare con convinzione la campagna affidi del C.S.S.M. - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Politiche Sociali Francesca Botto - per una città e un territorio da sempre sensibili alle emergenze sociali. L’affiancamento familiare e l’affidamento rappresentano un momento temporaneo nella vita delle persone, capace però di incidere profondamente nel cammino di crescita e di maturazione di coloro che ne sono coinvolti. Nell’auspicarci che tanti monregalesi si avvicinino alla tematica, allora, come Amministrazione proseguiremo nel percorso di supporto alle fasce di popolazione più fragili ed esposte, per una comunità locale sempre più coesa e solidale".

Per maggiori informazioni in merito è possibile contattare il numero 335.8786863 oppure mandare una mail all’indirizzo affidi@cssm-mondovi.it.