Al CFP di Mondovì studenti italiani e turchi creano un villaggio solare per dimostrare l’impatto delle schermature sulla temperatura interna degli edifici [FOTO E VIDEO]

Un piccolo villaggio in miniatura per dimostrare l’impatto delle schermature solari (interne ed esterne) installate sulle finestre, sulla temperatura interna degli edifici e sul consumo energetico per il raffreddamento degli ambienti.

Ha preso il via ieri, lunedì 26 maggio, il progetto "Solar Village" al CFP CeMon di Mondovì che vede in campo la collaborazione tra gli studenti del corso di seconda meccanica che, lo scorso marzo, erano stati in Lettonia per apprendere le varie fasi del progetto e colleghi provenienti dalla scuola turca "CAVİT ÇAĞLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" di Bursa che potranno replicare a loro volta il progetto.

I ragazzi realizzeranno nel corso di questa settimana il villaggio solare con l'utilizzo di cubi in polistirene, orientati verso i quattro punti cardinali, per simulare edifici con diverse tipologie di schermatura (esterna, interna o assente) installate sulle finestre.

"L’obiettivo - spiega l'ingegner Nadia Carena, direttrice della sede del CFP di Mondovì - è dimostrare come le schermature applicate all'esterno delle finestre possano ridurre

significativamente le temperature interne abbattendo fino al 40% la radiazione solare ingresso. In questo modo si può migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre il ricorso al condizionamento estivo. I dati raccolti permettono agli studenti di calcolare la resistenza termica, il flusso di calore, misurare e confrontare le temperature interne,

offrendo esperienza pratica".

Il progetto coinvolge partner da diversi Paesi europei (Portogallo, Italia, Slovenia, Serbia, Turchia, Lettonia) per analizzare gli effetti in vari climi e a diverse latitudini

ed è cofinanziato dal programma Erasmus+ e supportato dall’Associazione Immobiliare Slovena – FIABCI.

Nel corso della settimana gli studenti ospiti saranno coinvolti anche in attività alla scoperta di Mondovì e del Monregalese. Venerdì 30 si terrà la cerimonia finale.