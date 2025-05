Grandi eventi, Sacchetto (Fdi): "Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha depositato una proposta di legge per istituirne l’albo regionale"

Nei giorni scorsi il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Regione ha depositato una Proposta di legge regionale avente ad oggetto “Istituzione dell’albo regionale dei grandi eventi della Regione Piemonte e creazione del logo Grande evento della Regione Piemonte”, primo firmatario il Consigliere Davide Zappalà.

“Con questa proposta di legge si intende creare l’albo dei grandi eventi della Regione Piemonte e il logo “Grande Evento” – sottolinea il Consigliere Claudio Sacchetto, firmatario della PdL - attualmente non esiste un albo ufficiale dei grandi eventi riconosciuti a livello regionale, i grandi eventi (culturali, sportivi, scientifici, economici e turistici), rappresentano un’opportunità concreta di visibilità e crescita per il nostro territorio. Essi generano benefici diretti e indiretti per le comunità ospitanti, contribuiscono a rafforzare l’identità regionale e offrono un ritorno economico significativo”.

Attualmente è possibile richiedere ed ottenere il patrocinio della Regione Piemonte. La proposta di legge prevede l’istituzione, presso la Giunta Regionale, di un albo ufficiale dei grandi eventi, la definizione di criteri oggettivi per l’iscrizione, la creazione del logo “Grande Evento” della Regione Piemonte, la concessione gratuita del logo “Grande Evento” agli eventi riconosciuti, secondo linee guida da stabilirsi con apposito regolamento e la diffusione dell’albo ufficiale dei grandi eventi, istituito dalla Giunta Regionale, sui canali di comunicazione regionali e ai mezzi di informazione.

“Questa iniziativa – conclude Sacchetto - si configura come uno strumento di valorizzazione e coordinamento strategico, in grado di rafforzare l’immagine della Regione Piemonte sia in ambito nazionale che internazionale”.