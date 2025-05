Al Cinema Monviso di Cuneo un film sullo sradicamento e sui limiti umani

La programmazione settimanale del Cinema Monviso è dedicata alla proiezione del film “Fino alle montagne”, opera diretta dalla regista canadese francofona Sophie Deraspe. Il film (in prima visione nazionale) verrà proiettato quotidianamente, da giovedì 29 maggio a martedì 3 giugno, sempre alle ore 21.

Fino alle montagne” narra la storia di Mathyas, giovane agente pubblicitario di Montréal, il quale decide di abbandonare il Paese e il lavoro per inseguire il desiderio di vivere in contatto diretto con la natura. Trasferitosi in Provenza con l’aspirazione di diventare pastore e gestire un gregge in montagna, Mathyas si trova a confrontarsi con le proprie difficoltà interiori. L’incontro con Élise, una giovane impiegata che, dopo una intensa corrispondenza, sceglie di lasciarsi alle spalle il passato, si configura come il catalizzatore di una profonda trasformazione interiore, in cui il sogno romantico si scontra con la realtà implacabile della vita. “Un film fortemente sensibile che affronta il tema dello sradicamento e dei limiti umani”, così lo descrive il sito di informazione cinematografica MYmovies.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare questo collegamento. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento a questo indirizzo a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione. Infine, si ricorda che mercoledì 4 giugno la sala osserverà il consueto giorno di riposo settimanale.