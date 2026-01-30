Storia e futuro si intrecciano a Ceva con la visita di Alberto di Monaco: “Celebriamo i legami che ci uniscono" [FOTOGALLERY]

È stato accolto dall’applauso delle scolaresche, sua altezza serenissima il principe Alberto di Monaco, atteso a Ceva per una visita che omaggia lo storico legame il centro della Valle Tanaro e la famiglia Grimaldi.

Ceva è infatti parte della prestigiosa associazione che riunisce i Comuni caratterizzati da un legame storico e culturale con la famiglia reggente monegasca, un circuito che attualmente consta di oltre 150 città distribuite in tutta Europa.

Ceva mantiene questo legame perché, nel 1390, Gherardo, secondogenito del marchese Oddo di Ceva, fu aggregato alla consorteria di famiglie nobili Grimaldi: tutti i discendenti da allora aggiunsero questo cognome al proprio. Con Cristoforo Ceva Grimaldi la famiglia si radicò al sud Italia; della nobiltà napoletana venne a far parte Giovan Francesco Ceva Grimaldi, nominato primo marchese di Pietracatella da Filippo III nel 1606.

Al Teatro Marenco gli interventi delle autorità, presentate dalla giornalista Paola Scola, con tantissimi sindaci del territorio.

LUCA ROBALDO: "TERRITORI VICINI"

“Siamo grati di questo evento e siamo legati alla famiglia reale monegasca - ha detto il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo -. Due popolazioni e due territori vicini, che hanno sempre lavorato insieme, così come per il tunnel di Tenda, che è per noi un’opera strategica. Apprezziamo inoltre il suo grande impegno non solo come amministratore, ma anche a sostegno dell’ambiente e dell’ecologia”.

MARCO GALLO: "RINSALDIAMO LEGAME STORICO"

Per la Regione Piemonte è intervento l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo: “Una giornata per rinsaldare un legame storico e celebrare un patto nato oltre sei secoli fa, guardando al futuro. Un legame tra montagne e mediterraneo, un’occasione per fare rete e promuovere storia e siti turistici”.

CIABURRO: "SINERGIA DA VALORIZZARE"

“Legami storici, ma soprattutto umani hanno fatto sì che il sodalizio tra Monaco e il Cebano duri nel tempo - ha aggiunto l’onorevole Monica Ciaburro -, il nostro compito è quello di rinsaldare questi rapporti e valorizzare i due territori in sinergia”.

IL SINDACO MOTTINELLI: "ONORE PER LA CITTÀ"

“La visita a Ceva di un principe regnante – afferma il sindaco Fabio Mottinelli – è motivo di grande onore per la città. La presenza di Alberto di Monaco rappresenta un momento di profondo valore istituzionale che rafforza i legami storici e culturali che legano il nostro territorio al Principato. Ritengo inoltre che per il nostro territorio sia un momento di confronto importante, in una fase storica in cui si discute di sinergie internazionali tra gli attori di un’area geografica che dal sud del Piemonte si espande verso il Ponente Ligure, la Costa Azzurra e il Principato, area in cui Ceva assume una posizione strategica".

"Dopo l’alluvione del 1994 Monaco ci fu vicina con due eventi, di cui una partita di calcio – ha ricordato ancora il sindaco –. Nel roseto del Museo di Ceva è stata inserita una rosa con i colori di Monaco. A nome dell’Amministrazione comunale e dei cittadini, ringraziando l’Associazione Siti Storici Grimaldi che ha favorito questo incontro, esprimo gratitudine per questa attenzione verso la nostra città, che vivrà una giornata di grande prestigio”.

L’INVITO DEL PRINCIPE

“Oggi celebriamo i legami storici che ci uniscono, non serve ricordare l’origine dei Grimaldi - ha detto il principe, ripercorrendo la storia della famiglia - da anni mi occupo dei rapporti con i paesi che fanno parte dei siti storici Grimaldi. Vi invito fin da ora a Monaco per un evento di cultura, gastronomia e amicizia. Serberò un vivido ricordo di questa visita”.

