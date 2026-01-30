“Dottor AI”: genio o ciarlatano? Risponde l'Ordine dei Medici della Granda

Affidarsi a un algoritmo per curarsi? Funziona davvero o è pericoloso? E che fine fanno i nostri dati sanitari?

Se fino a ieri il riferimento era "Dottor Google", oggi la tendenza è cambiata: ci rivolgiamo ai chatbot.

Rispondono subito, anche di notte, sono gentili e sembrano competenti.

Ma proprio perché l'11% degli italiani sta già usando l'Intelligenza Artificiale generativa per domande sulla salute – spesso utilizzando lo strumento sbagliato – l'Ordine dei Medici della provincia di Cuneo è intervenuto per fornire una guida definitiva e distinguere l'aiuto reale dai rischi digitali.

LA REALTÀ SCIENTIFICA: COME FUNZIONA (E DOVE SBAGLIA)

Le analisi più recenti, basate sulle linee guida internazionali e sui dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano (2026), offrono un quadro chiaro. L'IA disponibile oggi in Italia sui nostri telefoni non è un medico:

Il "Pappagallo Stocastico": È il termine scientifico per spiegare come funziona l'IA generativa (LLM). Non "capisce" la medicina né ha responsabilità etica; funziona come un sistema di autocompletamento avanzato che prevede la parola che statisticamente "suona meglio".

IL CONSIGLIO DEL MEDICO

L'IA non va demonizzata, ma governata con la regola del "Traduttore sì, Dottore no".

Strumento di orientamento: L'IA può essere un alleato prezioso se usata per informarsi, mai come "decisore".

L'IA può essere un alleato prezioso se usata per informarsi, mai come "decisore". Human-in-the-loop: La regola d'oro è l'Umano nel circuito. Nessuna informazione ottenuta dall'IA deve trasformarsi in un'azione (come prendere una pillola o saltare un esame) senza la validazione di un medico in carne ed ossa.

IL SEMAFORO DELLA SALUTE DIGITALE

Ecco una sintesi pratica di come usare questi strumenti senza farsi male.

🟢 Luce Verde (Uso sicuro)

Tradurre il "Medichese": Chiedere di spiegare termini complessi (es. "leucocitosi") in parole semplici.

🔴 Luce Rossa (VIETATO - Pericolo grave)

Autodiagnosi: Chiedere "che malattia ho?" basandosi sui sintomi (rischio ansia o falsa rassicurazione).

Per l'articolo completo e gli approfondimenti normativi, invitiamo a consultare il sito dell'Ordine, cliccando qui.

Concludiamo con il messaggio dell'Ordine, in linea con le indicazioni della FNOMCeO: L’Intelligenza Artificiale può migliorare l'accesso alle informazioni solo se resta uno strumento controllato. La diagnosi non è un automatismo, ma un ragionamento clinico complesso che include l'empatia. Usate la tecnologia per capire meglio, ma affidate la cura della vostra salute a chi vi guarda negli occhi e conosce la vostra storia.