Elezioni Enasarco: si potrà votare anche negli uffici delle Ascom territoriali di Confcommercio Cuneo

Dal 6 al 16 giugno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali della Fondazione Enasarco, ente di gestione della previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio, per il quadriennio 2025-2029. “Si tratta di un appuntamento importante – interviene Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Fnaarc-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – nel quale Fnaarc e Confcommercio parteciperanno al confronto elettorale con le liste “Cresciamo Uniti – Imprese” in rappresentanza delle ditte mandanti e “Cresciamo Uniti – Agenti” e degli agenti di commercio”.

“Ci auguriamo – aggiunge Galante – che i devices di cui ciascuno di noi dispone possano essere un valido aiuto per il voto on line; se così non fosse, per l’intera durata del voto – dal 6 al 16 giugno 2025 – gli uffici delle Ascom territoriali (Cuneo, Alba, Bra, Carrù, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano) saranno a disposizione con postazioni pc e personale apposito per agevolare il voto”.

“Grazie al lavoro quotidiano svolto dalle Ascom territoriali – conclude Danilo Rinaudo, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – l’intera base associativa degli agenti e rappresentanti di commercio potrà garantire la più ampia partecipazione a questo importante momento di democrazia sindacale”.