Ceva, lavori al campo da basket al Tiro a Segno

Un primo passo verso la riqualificazione dell'area verde in zona ex-Tiro a segno. Nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale di Ceva ha provveduto a lavori di manutenzione ordinaria del campo da basket, con la pulizia del fondo in asfalto, l'eliminazione delle infiorescenze presenti, la ritracciatura, la sostituzione dei due canestri e contestuale rifacimento dei bordi neri del tabellone. Dell'intervento si è occupata la ditta Gioco Arredo Service, per un importo di 2.200 euro circa.

“Un primo tassello per la rigenerazione di un luogo che riteniamo abbia grandi potenzialità – evidenzia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Fabio Ferrero – e che intendiamo restituire alla comunità cebana perché possa utilizzarlo e viverlo”.