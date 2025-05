Fratelli d'Italia: Roberto Russo e Rocco Pulitanò nominati vicepresidenti del coordinamento provinciale

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni ha nominato, nella giornata odierna, due nuovi vicepresidenti del Coordinamento Provinciale: si tratta di Roberto Russo e Rocco Pulitanò.

Queste nomine nascono dal senso di responsabilità, confronto e condivisione che deve saper rappresentare fratelli d’Italia in provincia di cuneo nell’azione politica quotidiana.

Il Presidente Provinciale William Casoni ha dichiarato: “Con queste nomine intendiamo rafforzare la squadra provinciale di Fratelli d’Italia valorizzando due dirigenti che hanno esperienza e sensibilità politica nonché conoscenza del territorio. Sono certo che Roberto e Rocco sapranno interpretare con responsabilità e passione questo ruolo, contribuendo in maniera determinante alla crescita del partito in tutta la Granda.”

Roberto Russo ha così commentato la nomina: “Ringrazio il Coordinatore Casoni per la fiducia accordata. Insieme al collega Pulitanò e agli altri dirigenti lavorerò per radicare sempre più il Partito in ogni zona del nostro vasto territorio provinciale. Sono convinto che Fratelli d’Italia possa contare su donne e uomini di qualità, capaci di rappresentare al meglio ogni ambito istituzionale, economico e sociale.”

Rocco Pulitanò ha espresso profonda gratitudine per la nomina: “Sono profondamente onorato di questo incarico. Ringrazio il partito per la fiducia riposta in me. La Provincia di Cuneo è una terra ricca di opportunità e sfide, e sono pronto a mettere a disposizione tutte le mie energie e competenze per dare voce alle istanze dei cittadini, delle aziende e delle associazioni. Il mio impegno sarà totale, all’insegna della concretezza e della vicinanza alle persone. In qualità di Vicepresidente Provinciale, mi impegnerò a rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio, promuovere iniziative per il benessere sociale ed economico della provincia e facilitare il dialogo tra istituzioni e cittadini.”