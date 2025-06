Guida su come comprare Snorter Token nel 2025

Durante gli ultimi giorni, la community dei crypto investors interessati alle meme coin di Solana sta mostrando un certo hype. Il motivo principale riguarda il lancio di una nuova crypto presale, Snorter Token .

Infatti, SNORT non è affatto una classica meme coin con fini speculativi. Al contrario, il suo ecosistema integra un trading bot nativo di Telegram in grado di operare sulla rete Solana e garantire agli holder del token diversi vantaggi operativi.

Per questo motivo, l’interesse su questa crypto sta alimentando anche i piccoli trader e potrebbe includere anche le whale del mondo crypto. Pertanto, la seguente guida è finalizzata a mostrare il procedimento di acquisto della meme coin di Solana SNORT.

Creare un wallet decentralizzato

Il primo passo per l’acquisto di SNORT è identico a quello di altre criptovalute in prevendita. Infatti, il primo strumento fondamentale per l’acquisto di questa crypto è un wallet in grado di ospitare SNORT.

Di conseguenza, sarà necessario procurarsi un wallet compatibile con la rete Solana, come ad esempio il portafoglio non-custodial Best Wallet, che consente agli utenti di operare in un ecosistema Web3 innovativo.

Chiaramente, esistono anche delle possibili alternative come ad esempio Phantom, uno dei wallet Solana più utilizzati nella community.

Acquistare valute ponte

Dopo aver ottenuto un wallet decentralizzato, è necessario caricare il portafoglio con delle crypto compatibili con l’architettura di SNORT. Infatti, acquistare SNORT tramite altre crypto è sicuramente il procedimento più veloce.

Considerando che Snorter Token è costruito sulla rete Solana, il token principale per l’acquisto di questa meme coin è SOL. In ogni caso, la piattaforma risulta compatibile anche con altre soluzioni, come ETH o USDT.

Le crypto citate sono disponibili sui principali exchange del mondo crypto, così come su diversi broker online. Inoltre, se si opera su Best Wallet o altri portafogli con listini comparabili, è possibile acquistare le valute ponte senza il bisogno di comprarle attraverso altri strumenti.

Qualsiasi sia la modalità scelta, è importante assicurarsi di inviare le crypto acquistate sul wallet decentralizzato, che sarà successivamente connesso alla piattaforma della prevendita del token SNORT.

Collegare il wallet alla presale di Snorter Token

Dopo aver ottenuto gli strumenti utili all’acquisto di SNORT, è possibile visitare il sito ufficiale della presale di questa meme coin di Solana.

Sulla homepage della piattaforma della prevendita è possibile accedere al procedimento di acquisto attraverso un widget, su cui è possibile trovare i pulsanti “Acquista con crypto” o “Acquista con Solana”.

Chiaramente, è possibile investire anche attraverso valute fiat e quindi con carte di credito/debito. In ogni caso, l’operazione risulta essere tendenzialmente più complessa e lenta.

In ogni caso, le prime due opzioni prevedono una transazione più veloce. Una volta scelta una delle due opzioni, è possibile connettere il wallet decentralizzato alla piattaforma. In questo contesto, Best Wallet risulta essere una delle scelte predefinite disponibili.

Una volta scelto il wallet, sarà necessario attendere alcuni minuti ed eseguire le operazioni di sicurezza richieste dalla piattaforma di Snorter Token o dal wallet stesso.

Una volta completata questa fase, sarà possibile completare l’acquisto delle meme coin SNORT.

Acquistare e mettere in stake SNORT

Una volta completate tutte le operazioni di sicurezza, è possibile scegliere l’importo di valute ponte (SOL, ETH o USDT) da convertire in meme coin SNORT. Dopo aver scelto l’importo, la piattaforma calcolerà in maniera automatica il corrispettivo in Snorter Token.

Dopo aver confermato l’operazione, sarà necessario attendere la fine della fase di prevendita per riscattare i token ed inviarli nel wallet decentralizzato.

In ogni caso, durante questo periodo di attesa il team di sviluppo ha abilitato l’opzione di staking. Si tratta di una strategia volta a premiare gli early adopters del token, che quindi possono amplificare la propria esposizione su questo asset e ottenere rendimenti considerevoli.

In tal senso, questa opzione potrebbe attirare l’attenzione di numerose whale interessate alle meme coin di Solana. Infatti, questa tipologia di crypto presenta molti esempi di asset digitali che hanno garantito rendimenti davvero elevati.

Quindi, tramite lo staking, qualora SNORT seguisse le orme di altre meme coin di Solana, potrebbe garantire rendimenti enormi.

Anche per questo motivo, la community dei crypto investors sta aspettando con entusiasmo il lancio di questa nuova crypto, coinvolgendo anche diversi influencer che hanno recensito le potenzialità di SNORT.

In generale, questo progetto presenta diverse caratteristiche interessanti, come ad esempio un trading bot integrato. Questa caratteristica implica che SNORT può essere considerato anche come un utility token oltre che una meme coin. Motivo per il quale potrebbe diventare uno dei prossimi asset da tenere d’occhio durante l’estate 2025.

