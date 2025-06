Settimana trionfale per l’Atletica Roata Chiusani: vittorie, minimi e podi su più fronti

L’Atletica Roata Chiusani festeggia una settimana ricchissima di successi e piazzamenti di prestigio. A Cuccaro Monferrato, lunedì 2 giugno, Sarah Aimée L’Epée firma una prova maiuscola vincendo la 10ª edizione della 4Colli (15,7 km collinari in 1h03'17"), precedendo l’ex azzurra Valeria Straneo. Nella stessa gara, Dominique Bolaboto è 4° assoluto e primo SM in 57’56”.

Straordinaria anche la partecipazione al Meeting di Primavera di Mondovì, dove si registrano diversi minimi per i campionati italiani: Tommaso Bosio nei 3000 siepi (9'37"49), Luca Coppola nel lungo (7,02 m), Francesco Gollè negli 800m allievi (1’57”10). Brillano anche Andy Gatto (52"95) e Allassane Diallo (53"08) nei 400h, entrambi qualificati al Challenge Assoluto. Ottimi riscontri anche per molti altri giovani atleti in varie specialità, con numerosi record personali.

Convocazione azzurra per Annalisa Magliano, che a Cesena, al Trofeo Pratizzoli, si piazza 3ª nel salto in alto (1,62 m), rappresentando il Piemonte, che chiude al 5° posto.

Nel Km Verticale dei Ciciu a Villar San Costanzo, arrivano due titoli provinciali: Lorenzo Trincheri (SM55, 49’14") e Maurizio Morello (SM45, 52’21"). Terzo SM55 per Silvio Gastaldi, secondo posto allievi per Leonardo Morello e 3° posto esordienti per Maria Basso. L’Atletica Roata Chiusani chiude 2ª nella classifica a squadre.

Mercoledì 28 maggio, a Boves, ennesimo trionfo: Pietro Matarazzo e Massimo Galliano firmano la doppietta maschile sul percorso di 5,2 km, mentre al femminile altra vittoria per Sarah Aimée L’Epée, seguita da Cinzia Tomatis. Numerosi i podi di categoria, con 24 atleti al via e vittoria del Trofeo della Resistenza come società più numerosa.

Infine, nel Meeting Esordienti di Mondovì, buoni riscontri e spirito di squadra per i più giovani del club, guidati dai tecnici Chiara Arnaudo e Marco Tomatis, con prove convincenti di Noah e Zoe Borri, Tommaso Sebastianelli, Letizia Garro, Viola Meinero e Letizia Gonella.