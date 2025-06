Guasti alla rete di illuminazione pubblica ad Alba. "Facilitare le comunicazioni tra cittadini e Comune"

Rendere più diretto e accessibile il sistema di segnalazione dei guasti alla rete di illuminazione pubblica: è questa la richiesta avanzata dal consigliere Riccardo Spolaore durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Alba. L’intento è quello di informare la cittadinanza della possibilità di utilizzare il sito web della società Ardea Energia Srl, concessionaria del servizio, per segnalare malfunzionamenti anche allegando fotografie.

“Sul portale Ardea si possono visualizzare tutti i punti luce della città”, ha dichiarato “ritengo doveroso segnalare questa opportunità a tutta la cittadinanza, magari inserendo un collegamento diretto sul sito istituzionale del Comune. Molti assessori riferiscono di ricevere continuamente segnalazioni informali, anche nelle chat interne”.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha confermato l’utilità dello strumento: “Il sito è accessibile e consente di inoltrare segnalazioni mirate. Nell’ambito della revisione del portale istituzionale, valuteremo l’inserimento di un link per facilitare la comunicazione tra cittadini e amministrazione”. L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire una manutenzione puntuale dell’illuminazione pubblica: “È una componente fondamentale della sicurezza urbana”.

Negli ultimi mesi non sono mancate segnalazioni di disservizi nelle ore notturne in alcune aree della città, in particolare lungo corso Piave, corso Europa e corso Fratelli Bandiera.