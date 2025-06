Oltre 750 chili di materiali raccolti grazie ai Circularity Days: Miroglio Group ed Erion Textiles insieme per promuovere la cultura della circolarità

Si è conclusa con successo la prima edizione dei "Circularity Days", l’iniziativa promossa da Miroglio Group in collaborazione con il Consorzio Erion Textiles, il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, STR Società Trattamento Rifiuti e Insieme Società Cooperativa Sociale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e una maggiore consapevolezza ambientale tra i dipendenti del Gruppo.

A dare avvio all’iniziativa, l’incontro dell’8 aprile con il format “Un caffè con…”, in compagnia di Giulia di Mari e Paulina Caldarelli di Erion, per scoprire “l’Economia Circolare: dalla teoria alla pratica”.

Quindi, dall’8 al 30 aprile, la sede albese in via Santa Barbara ha ospitato punti di raccolta per rifiuti di vario genere: capi d’abbigliamento usati, pile esauste e RAEE (piccoli rifiuti elettronici come smartphone, tablet, fotocamere, caricabatterie). Grazie all’impegno collettivo, l’iniziativa ha permesso di raccogliere complessivamente: 430 kg di rifiuti di abbigliamento, 300 kg di rifiuti di batterie portatili (comprensivi anche di quantità raccolte in altre campagne dedicate ai dipendenti) e 30 kg di RAEE.

Coinvolgendo 650 persone tra dipendenti attivi e senior, i Circularity Days hanno rappresentato un’occasione concreta per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati, trasformando un gesto individuale in un’azione collettiva di valore.

I capi d’abbigliamento raccolti sono stati gestiti nell’ambito del servizio di raccolta del Comune di Alba dalla Cooperativa Sociale Insieme di Alba, partner del progetto e promotrice dell’iniziativa Gira e Rigira, che combina solidarietà, inclusione sociale e sostenibilità.

Con i Circularity Days, Miroglio Group rafforza il proprio impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità, promuovendo un modello di impresa responsabile e orientato al futuro.

“Siamo orgogliosi della partecipazione attiva e sentita delle nostre persone, un piccolo passo lungo la strada della sostenibilità – commenta l’Head of Sustainability di Miroglio Group e presidente di Erion Textiles, Raffaele Guzzon –. I Circularity Days nascono dal desiderio di unire i nostri valori aziendali alla promozione di buone pratiche, facendo leva sulla responsabilità condivisa e sull’impatto positivo che ognuno può generare nel proprio quotidiano”.