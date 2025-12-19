I Clown di Corsia regalano tecnologia e sorrisi: ecografo e visori VR alla Pediatria di Verduno

Un gesto di grande valore per la sanità del territorio e per i piccoli pazienti: l’associazione Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV ha donato un ecografo pediatrico portatile e due visori di ultima generazione all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV è un’associazione di volontari clown che portano gioia e sorrisi negli ospedali e in altre strutture di Alba e Bra, usando il loro “naso rosso” per trasformare la malattia in un’esperienza meno pesante, offrendo sostegno e supporto tramite il gioco e l’allegria. Il sodalizio con l’Asl Cn2 è iniziato nel 2006 e vede, oggi, decine di Clown di Corsia fare visita con regolarità ai pazienti nei reparti dell’Ospedale di Verduno.

L’ecografo portatile donato rappresenta un utile potenziamento tecnologico per il reparto di Pediatria: consente esami rapidi, non invasivi e ripetibili, direttamente al letto del bambino, riducendo i tempi diagnostici, gli spostamenti dei bambini e lo stress per le famiglie. Lo strumento sarà utilizzato quotidianamente per la valutazione, il monitoraggio dei piccoli ricoverati e il supporto alle decisioni terapeutiche, aumentando sicurezza e qualità delle cure. I visori di realtà virtuale permetteranno agli ospiti del reparto di affrontare le cure con più facilità, tramite l’immersione in mondi digitali capaci di aiutare i bambini a fronteggiare positivamente lo stress delle terapie mediche.

Gli strumenti sono stati consegnati dalla Presidente Anna Perrone (nome da clown: Pois) e dalla Segretaria dell’Associazione, Silvia Ferrero (nome da clown: Tuleit) durante un incontro con il direttore sanitario dell’Asl Cn2, Luca Burroni, e la direttrice della Struttura di Pediatria, Ilaria Negro.

«Questa donazione è un esempio concreto di alleanza tra sanità pubblica e volontariato – dichiara il dottor Luca Burroni –. Un ecografo pediatrico portatile significa diagnosi più tempestive e i visori ci permetteranno un’assistenza ancora più vicina ai bisogni dei bambini. A nome dell’Azienda esprimo un sentito ringraziamento ad Arcobaleno VIP per l’attenzione costante verso il nostro ospedale».

«Per il reparto di Pediatria – sottolinea la dottoressa Ilaria Negro – si tratta di strumenti preziosi, che migliorano il nostro lavoro quotidiano e la qualità dell’esperienza di cura dei nostri pazienti. Siamo profondamente grati all’associazione per questa donazione e per la presenza regolare dei Clown di Corsia, che sanno portare sorriso e sollievo anche nei momenti più difficili».

«Siamo felici di poter donare degli strumenti di salute alla comunità che ci accoglie ogni giorno – dichiara la presidente Anna Perrone –. Indossando il nostro camice allegro e il nostro naso rosso, entriamo rispettosamente nei reparti per tentare di alleviare le pene dei malati con il sorriso; con questi doni desideriamo essere ancora più vicini ai bambini che incontriamo durante le nostre giornate in ospedale».

L’evento conferma ancora una volta il legame importante tra Arcobaleno VIP e l’Asl Cn2: una collaborazione pluriennale, fatta di presenza, umanità e capacità di comprendere le esigenze dei pazienti, in quest’occasione a pieno beneficio dei bambini e delle loro famiglie.