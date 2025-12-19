Piozzo, la magia del Natale unisce bambini della primaria e ospiti della casa di riposo

Un pomeriggio di emozioni e sorrisi ha illuminato la comunità di Piozzo, grazie alla festa di Natale organizzata dai bambini della Scuola Primaria insieme agli ospiti della casa di riposo. L’iniziativa, fortemente voluta dall’educatore Stefano, ha trasformato i tradizionali saluti in un momento di incontro intergenerazionale, capace di avvicinare due mondi apparentemente lontani, ma uniti dalla stessa voglia di condividere pensieri e sentimenti.

Gli alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno portato in scena canti natalizi, poesie e auguri che hanno commosso e divertito gli anziani presenti. Le voci dei bambini hanno riempito la sala di calore e speranza, mentre gli ospiti della struttura hanno ricambiato con applausi, sorrisi e parole di affetto.

Il pomeriggio si è trasformato in un momento anche di dialogo e vicinanza. Bambini e anziani hanno cantato insieme, intrecciando ricordi e nuove emozioni, dimostrando quanto la forza del Natale sappia creare ponti tra generazioni.

All’evento hanno preso parte anche il dirigente scolastico e il sindaco di Piozzo, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, capaci di rafforzare il senso di comunità e di educare i più piccoli al valore della solidarietà e dell’ascolto.

Suor Domenica e l’educatore Stefano, promotori dell’incontro, hanno espresso grande soddisfazione, ricordando come la collaborazione tra scuola e casa di riposo possa diventare un modello da ripetere anche in futuro.

Un pomeriggio emozionante, che ha lasciato nei cuori di tutti i partecipanti la certezza che il Natale è soprattutto condivisione, vicinanza e amore.