Ad Alba nasce “ARmadia”: la Cooperativa Insieme apre al riuso degli oggetti di casa

Ad Alba prende forma un nuovo tassello di economia solidale e circolare. Si chiama ARmadia il servizio che la Cooperativa Sociale Insieme ha avviato da alcune settimane, ampliando l’esperienza di recupero e riuso già attiva con l’abbigliamento. Accanto ai vestiti, sarà infatti possibile donare e acquistare oggetti per la casa e la cucina, destinati a una seconda vita attraverso il circuito solidale di Gira&Rigira.

Pentole, padelle, posate, bicchieri, caffettiere, utensili, piccoli oggetti domestici e soprammobili: tutto ciò che rischia di restare inutilizzato o di diventare rifiuto potrà essere rimesso in circolo, trasformandosi in risorsa sociale. Il progetto nasce dall’esperienza maturata negli anni dalla cooperativa, che ha costruito ad Alba un modello riconosciuto di recupero, selezione e vendita di abiti usati, capace di generare inclusione lavorativa e sostegno ai servizi.

Il nome ARmadia gioca sul doppio significato di madia, luogo tradizionale delle stoviglie, e di “armadio”: non più solo vestiti, ma anche oggetti della quotidianità. Un modo semplice e immediato per raccontare l’idea alla base dell’iniziativa: la solidarietà può partire anche dalle cose di casa.

Il funzionamento resta fedele al metodo già collaudato. Le donazioni saranno raccolte presso il punto di via Pola 12 ad Alba, selezionate dagli operatori della cooperativa con il supporto dei volontari e rimesse in vendita nel negozio. Saranno accettati esclusivamente oggetti integri e utilizzabili, secondo criteri di qualità ed eticità. I ricavi contribuiranno a finanziare i progetti sociali della Cooperativa Insieme, in particolare quelli legati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e ai servizi di supporto sul territorio.

ARmadia si rivolge sia a chi dona, offrendo una nuova possibilità per svuotare armadi e credenze in modo responsabile, sia a chi acquista, proponendo utensili e oggetti per la casa a prezzi accessibili, con un impatto sociale diretto. Un’iniziativa che unisce attenzione ambientale, solidarietà e radicamento locale.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC, punta anche a prevenire la produzione di rifiuti e a diffondere una cultura del riuso concreta, replicabile e accessibile, rafforzando il ruolo di Gira&Rigira come presidio di economia circolare ad Alba.

Per informazioni, orari e modalità di donazione: Gira&Rigira – via Pola 12, Alba, telefono 0173/440270. Tutti i dettagli sono disponibili su www.insiemealba.it.