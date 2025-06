“Tutti giù per terra”: coinvolti quasi 1.300 saviglianesi

Anche Savigliano, nei giorni scorsi, ha preso parte all'evento organizzato al Rondò dei Talenti di Cuneo dalla Fondazione Crc insieme a tutti i Comuni che hanno partecipato al bando “Tutti giù per terra” nel 2024.

Nel corso dell'incontro – a cui hanno preso parte l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano ed Elena Albera, educatrice della ludoteca comunale – Savigliano ha ricevuto una targa, che verrà ora apposta nei pressi del gioco disegnato nei mesi scorsi sulla superficie di piazza del Popolo, proprio grazie al bando della Crc.

Il comune aveva partecipato come capofila a questo bando presentando il progetto "1,2,3... Stella!", portato avanti dalla ludoteca comunale, con partner il consorzio Monviso Solidale, la cooperativa "Proposta 80", l'associazione "Altalena" e il sodalizio "Espansione Ludica".

«Gli obiettivi del bando – spiegano dal Comune – erano quelli di diffondere la cultura degli spazi comuni, in particolare per bambini e ragazzi, e promuovere il diritto al gioco dei più piccoli, come previsto dall' art.31 della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Con questo bando la Fondazione Crc ha finanziato e sostenuto progetti che prevedevano interventi di recupero di spazi gioco dedicati ai bambini, attività di animazione e la messa a disposizione di spazi per la realizzazione di ulteriori aree gioco a terra, con disegni messi a disposizione dal Rondò dei Talenti. Nello specifico, grazie a questa iniziativa della Fondazione Crc, a Savigliano sono stati realizzati giochi fruibili da tutta la comunità e momenti di animazione in cui poter vivere esperienze ludiche a contatto con la natura. Oltre, ovviamente, alla postazione da gioco in piazza del Popolo, luogo scelto perché centrale e vicino alle scuole».

«Inoltre – aggiungono – stati realizzati degli eventi a favore della coesione sociale: momenti di svago, di incontro e di educazione, come il mercatino dei bambini e dei ragazzi, “Famiglia in gioco”, la festa di Halloween ecc...».

Il progetto ha coinvolto in totale 1297 persone: 710 bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, 43 adolescenti (16-18 anni), 510 adulti, 50 famiglie, le operatrici della ludoteca comunale e numerosi volontari.