Diano d'Alba: un paese a misura di QR Code per riscoprire la sua storia grazie agli studenti

Educazione, cultura, turismo e creatività si fondono in un progetto innovativo che trasforma Diano d'Alba in un vero e proprio museo a cielo aperto. VisitDianoDalba.com è il nome della piattaforma digitale che permette a cittadini e turisti di scoprire il patrimonio storico e artistico del paese attraverso una segnaletica interattiva con QR Code, realizzata grazie al lavoro degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Diano d'Alba.

Il progetto, avviato nell'anno scolastico 2022/2023 con il supporto della professoressa Silvia Borra, ha coinvolto gli studenti delle scuole medie in un percorso di osservazione critica del proprio territorio. Accompagnati dall'esperto di storia locale Mario Proglio dell'Associazione Arvangia, gli alunni hanno esplorato Diano e i suoi dintorni, raccogliendo informazioni e curiosità su luoghi di interesse storico e artistico.

Durante le loro ricerche, gli studenti hanno scoperto e valorizzato numerosi punti d’interesse, tra cui il Castello Perduto, il Palazzo Ruffino, la Chiesa di San Giovanni Battista e il suggestivo Campanile, senza dimenticare la storia di figure illustri come Mons. Oreste Marengo e il partigiano Capitano Giovanni "Gianni" Alessandria, caduto nel 1944. Inoltre, il progetto ha permesso di riscoprire racconti e leggende locali, come quelle legate alle Masche, i sortilegi e il misterioso Libro del Comando. Non sono stati trascurati neppure i simboli della modernità, come il Mulino Elettrico e la storica vicenda dell'arrivo dell'energia elettrica a Diano d'Alba, testimoni di un'epoca di cambiamento e innovazione.

Dopo due anni di lavoro, il progetto sarà ufficialmente inaugurato domenica 23 marzo, con un evento che si svilupperà lungo il territorio. Il primo appuntamento sarà a Valle Talloria alle 10, presso la Chiesa Parrocchiale, per poi proseguire a Ricca, presso il Centro don Mario Destefanis alle 11. La giornata si concluderà a Diano d'Alba, con l'ultima tappa ospitata alla Tenuta SanBastian Lo Spianamento, alle 15.30. Durante le varie fasi dell’inaugurazione, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire il progetto direttamente sul campo, interagendo con i QR Code e accedendo ai contenuti multimediali elaborati dagli studenti. Questo strumento innovativo consente un’immersione totale nella storia del paese, offrendo approfondimenti in italiano, inglese, francese e tedesco grazie alla collaborazione con il Liceo Linguistico “Da Vinci” di Alba.

Dalla scuola al territorio: un esempio di apprendimento attivo

L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra la scuola, l'Amministrazione comunale di Diano d'Alba, l'Associazione Arvangia, l'Ufficio Turistico Digitale e il Liceo Da Vinci. Il progetto ha adottato metodologie innovative come il Service Learning e il Trialogical Learning Approach, che incentivano l’apprendimento attraverso esperienze reali e la collaborazione con il territorio.

A sottolineare il valore del progetto è il sindaco Ezio Cardinale, che lo definisce "la più bella iniziativa andata a buon fine durante i miei dieci anni da sindaco". Grazie alla sinergia tra scuole, amministrazione e associazioni, è nata una vera e propria rete tecnologica composta da 26 cartelli con QR Code, posizionati nei luoghi più significativi del territorio comunale. "Le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole raccontano in più lingue ai visitatori la storia del nostro paese. È una sorta di ufficio turistico diffuso, un'opportunità straordinaria per Diano. Grazie, grazie, grazie a tutti gli attori di questa bellissima e utilissima iniziativa".