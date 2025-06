Volley: dalla Superliga di Belgrado, arriva a Cuneo il centrale Aleksandar Stefanović

Il Cuneo Volley mette mano nella Superliga serba e porta in biancoblù il centrale Aleksandar Stefanović.

Originario della città di Kraljevo, dove sono nati e si sono formati pallavolisticamente anche il compagno di reparto Srećko Lisinac e i fratelli Nikola e Uroš Kovačević, Aleksandar ha vestito per dal 2016 al 2023 la maglia del Club di casa, il Ribnica KRALJEVO. Le ultime due stagioni, invece, le ha disputate con il Crvena Zvezda BEOGRAD. Per lui l'estate si prospetta impegnata con la Nazionale Serba, come avviene da diversi anni.

Come prima esperienza all’estero Aleksandar ha scelto Cuneo: « Ho scelto di venire a Cuneo perché credo fermamente nella visione del Club e fin dai primi colloqui ho capito che questo è un posto dove posso crescere non solo come giocatore, ma anche come persona. L'ambizione del Club e la passione di tutti i membri coinvolti hanno reso la decisione facile. | I chose to come to Cuneo because I truly believe in the vision of the club. From the first talks I felt that this is a place where I can grow not only as a player, but also as a person. The club’s ambition and the passion of everyone involved made the decision easy».

Primo impatto da giocatore di Cuneo?

« Arrivare a Cuneo mi ha dato nuova motivazione ed energia. Sento già l'atmosfera positiva e il forte spirito di squadra; sono entusiasta del percorso che mi aspetta. È un nuovo capitolo e sono pronto a dare tutto dentro e fuori dal campo. | Coming to Cuneo gave me new motivation and fresh energy. I already feel the positive atmosphere and strong team spirit; I’m excited about the journey ahead. It’s a new chapter, and I’m ready to give everything on and off the court».

Hai già un tuo obiettivo personale per la prossima stagione?

« Il mio obiettivo personale è dare il massimo ogni singolo giorno, in allenamento e in partita, e aiutare la squadra a raggiungere i massimi risultati possibili. Voglio continuare a migliorare il mio gioco, rimanere costante ed essere un elemento affidabile della squadra nei momenti più importanti. | My personal goal is to give my maximum every single day – in training and during matches – and to help the team achieve the highest possible results. I want to keep improving my game, stay consistent, and be a reliable part of the team in the most important moments».

Feedback positivi dai primi colloqui con il Presidente Costamagna, il Ds Brugiafreddo e coach Battocchio?

« Sì, assolutamente. Fin dall'inizio, abbiamo avuto una comunicazione molto chiara e aperta. L'obiettivo è costruire un gruppo forte e unito con una mentalità vincente. Hanno sottolineato la fiducia, la disciplina e il desiderio di competere ai massimi livelli, valori che condivido pienamente.| Yes, absolutely. From the beginning, we had very clear and open communication. The focus is on building a strong, united group with a winning mentality. They emphasized trust, discipline, and the desire to compete at the highest level, and I completely share those values.».

C’è un messaggio che vorresti mandare a Cuneo?

« A tutti i tifosi: non vedo l'ora di vedervi in palestra! Il vostro supporto è tutto per noi giocatori. Rendiamo questa stagione indimenticabile insieme. Forza Cuneo!| To all the fans – I can’t wait to see you in the gym! Your support means everything to us players. Let’s make this season unforgettable together. Forza Cuneo!».



Abbonarsi alla stagione 2025/2026 del Cuneo Volley in Superlega è anche questo, entusiasmare e farsi entusiasmare a vicenda, una partita dopo l’altra. Vivere di persona le partite casalinghe significa essere parte della storia della Città di Cuneo e del campionato più bello del mondo.

Abbonamenti disponibili su Liveticket.it oppure da “Energia Pulita” in c.so Nizza 29 a Cuneo.