Saluzzo, le minoranze: “La sicurezza stradale in città resta problematica, il problema non va sottovaluto”

Riceviamo e pubblichiamo:

E’ cronaca di questi giorni l’ennesimo investimento stradale di un pedone a Saluzzo, avvenuto in Corso Ancina, per fortuna senza gravi conseguenze. Altri ne sono accaduti nelle ultime settimane in Corso Roma (ai danni di un ciclista) ed in luoghi diversi della Città, segno evidente che il problema viabilità persista.

Da mesi come minoranze evidenziamo le carenze della segnaletica - in particolare orizzontale, come strisce pedonali e di stop - in prossimità di ospedale, poste, scuole e centro Città, ma anche lo stato del manto stradale - si pensi a via Circonvallazione o via Savigliano.

Se qualcosa é stato fatto risulta solo parzialmente migliorativo e molto resta da fare. Come l’illuminazione di attraversamenti e lungo i viali, dove andrebbe certamente considerato lo sviluppo fogliare degli alberi che nel periodo estivo attenua di molto la luce pubblica.

Il rapporto tra circolazione veicolare e pedoni a Saluzzo resta certamente problematico e non va sottovalutato.

I Consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana, Sanzonio