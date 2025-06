Bergesio (Lega): “Sicurezza, Sugar Tax e fondi alle Province: impegni mantenuti per il Cuneese”

È partito da Saluzzo, questa mattina, il fine settimana dei gazebo organizzati dalla Lega per illustrare ai cittadini i contenuti del nuovo Decreto Sicurezza. All’incontro di apertura era presente il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, insieme a Paolo De Marchi, vicesegretario della Lega piemontese, e ai sindaci di Pagno, Nico Giusiano, e di Villanova Solaro, Gabriele Giletta.

“Una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della popolazione”, ha commentato Bergesio, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Attività produttive del Senato. Il senatore ha sottolineato come il provvedimento rappresenti “un passo avanti cruciale per l’Italia e per la nostra gente”, perché garantisce “il principio di legalità, la democrazia e soprattutto la difesa dei più deboli”.

Nel dettaglio, ha richiamato alcune delle misure chiave introdotte dal Decreto: lo sgombero rapido per le occupazioni abusive, lo stop all’impunità per le borseggiatrici recidive, il Daspo anti-maranza per le stazioni e le metropolitane, pene più severe per atti di vandalismo, tutela legale rafforzata per le Forze dell’Ordine, body cam obbligatorie, e nuove disposizioni contro le truffe agli anziani, l’accattonaggio con minori e i blocchi stradali.

“Siamo determinati a proseguire su questa strada. Il Decreto Sicurezza è un punto di partenza, non di arrivo”, ha detto ancora Bergesio, invitando i cittadini a confrontarsi direttamente con i rappresentanti della Lega nei numerosi gazebo dislocati in tutto il territorio.

Oltre alla sicurezza, il senatore ha espresso soddisfazione per la proroga al 1° gennaio 2026 della Sugar Tax, definendola “un segnale forte e concreto di attenzione dell’attuale Governo verso il tessuto produttivo italiano e piemontese”.

Infine, Bergesio ha richiamato il reintegro dei fondi destinati a Province e Città metropolitane per il biennio 2025-2026, sottolineando l’importanza di tali risorse per la manutenzione della rete stradale locale. “Ringrazio il ministro Salvini per questa misura fondamentale, che permette interventi tempestivi e concreti nei nostri territori”, ha aggiunto.

“Ringrazio tutti i nostri tesserati che in questi due giorni si impegnano a divulgare i contenuti di un decreto così importante. Continueremo a lavorare con determinazione per sostenere le nostre autonomie locali”, ha concluso.

L’iniziativa proseguirà fino a domenica con gazebo Lega nelle piazze di Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.