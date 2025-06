DDL Sicurezza, gazebo della Lega nel week end anche in provincia di Cuneo

Fine settimana di mobilitazione per la Lega in tutto il Piemonte, con una forte presenza anche in provincia di Cuneo, dove saranno allestiti gazebo informativi per presentare ai cittadini i contenuti del DDL Sicurezza, recentemente approvato e fortemente sostenuto dal partito.

Gli amministratori locali e i militanti del Carroccio saranno a disposizione per spiegare i punti cardine del provvedimento: sgomberi rapidi delle occupazioni abusive, pene più severe per chi aggredisce agenti e anziani, e misure restrittive per le borseggiatrici recidive. Una legge pensata – secondo la Lega – “per un’Italia più sicura” e per sostenere concretamente il lavoro delle forze dell’ordine.

Ecco dove sarà possibile trovare i gazebo nella Granda:

Sabato 21 giugno 2025:

Cuneo – piazza Galimberti ang. corso Nizza | ore 15:30–17:30

Fossano – viale Alpi | ore 09:00–13:00

Mondovì – corso Statuto ang. via Marconi | ore 09:00–13:00

Saluzzo – piazza Cavour | ore 09:00–13:00

Savigliano – piazza Santarosa | ore 09:30–12:30

Domenica 22 giugno 2025:

Alba – via Maestra | ore 15:00–18:00

Borgo San Dalmazzo – piazza Martiri della Libertà | ore 10:30–12:30

Bra – via Cavour 28 | ore 09:30–12:00

Busca – piazza Savoia | ore 09:00–13:00

Ceva – via Marenco | ore 09:00–13:00

L'iniziativa vuole essere anche un momento di dialogo diretto con i cittadini, per ascoltare esigenze, perplessità e proposte sul tema della sicurezza.