GIOBATECH: sicurezza sul lavoro, progettazione, formazione e servizi a 360 gradi per le aziende

In un panorama industriale in continua trasformazione, dove normative, tecnologie e bisogni delle imprese evolvono a ritmi serrati, emerge con forza una realtà capace di fare la differenza: Giobatech, azienda specializzata in sicurezza sul lavoro, progettazione tecnica, consulenza e formazione, con sede operativa a Busca, in provincia di Cuneo.

A guidarla è l’Ing. Paolo Giordano , fondatore e direttore tecnico, che insieme alla moglie Elisa Ballatore e a un team giovane e altamente specializzato, ha creato un punto di riferimento per imprese di ogni dimensione e settore. «Abbiamo fondato Giobatech nel 2018 – racconta Giordano – e l’anno successivo siamo diventati pienamente operativi. Da allora non ci siamo più fermati: il nostro obiettivo è offrire un servizio a 360 gradi , tagliato su misura per ogni realtà imprenditoriale, capace di coniugare competenza tecnica, attenzione normativa e supporto operativo concreto».

(L'ing. Paolo Giordano, titolare di Giobatech)

(Dott.ssa Elisa Ballatore, co-fondatrice di Giobatech)

Un partner strategico per affrontare la complessità

Chi gestisce un’impresa oggi si trova spesso a navigare in un mare di adempimenti normativi, aggiornamenti legislativi, obblighi formativi e problematiche tecniche. In questo contesto, Giobatech si propone non solo come fornitore di servizi, ma come vero e proprio partner strategico, in grado di sollevare le aziende da molte incombenze, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: la crescita e la produttività .

«Le nostre competenze spaziano dalla sicurezza nei luoghi di lavoro alla formazione professionale, dalla consulenza ingegneristica alla progettazione e adeguamento macchine – continua Giordano –. Ogni cliente ha esigenze diverse e per questo il nostro approccio è altamente personalizzato. Non offriamo pacchetti standard, ma soluzioni su misura pensate per essere realmente efficaci, concrete e immediatamente applicabili».

Una rete in espansione, oltre i confini del Piemonte

Giobatech è nata nel cuore del Piemonte, ma il suo raggio d’azione si è rapidamente allargato ben oltre i confini regionali. Se il tessuto produttivo cuneese e piemontese rappresenta ancora la base solida su cui poggia l’attività, oggi l’azienda conta clienti in tutta Italia.

Le imprese che scelgono Giobatech provengono dai settori più diversi: metalmeccanico, edile, artigianale, ma anche professionisti come parrucchieri ed estetisti , segno di quanto la sicurezza e la formazione siano tematiche trasversali, fondamentali in ogni ambito lavorativo.

Una nuova sfida vinta: sede d’esame per installatori di linee vita

Uno dei traguardi più significativi raggiunti di recente è il riconoscimento ufficiale, a partire dal 2025, di Giobatech come sede d’esame per installatori di linee vita secondo la UNI 11900:2023 , diventando il primo centro in Piemonte abilitato a offrire questo importante servizio nel campo della sicurezza in quota.

«Si tratta di un passo avanti molto importante – sottolinea l’ingegnere –. Fino a oggi formavamo gli installatori, ora potremo anche certificare le loro competenze , dopo un esame teorico e pratico. Questo ci consente di completare l’intero percorso formativo, rafforzando ulteriormente la nostra offerta nel settore della sicurezza».

https://www.giobatech.it/corso-di-qualificazione-secondo-la-uni-11900-2023-installatore-di-sistemi-di-ancoraggio

Perché scegliere Giobatech?

La forza di Giobatech risiede nella professionalità del team e nella capacità di affrontare ogni problematica con un approccio pratico e risolutivo.

«Ogni nostro collaboratore ha una specializzazione precisa – afferma Giordano –. Questo ci permette di essere estremamente efficaci nel problem solving: quando un’azienda si affida a noi, sa che troverà sempre qualcuno in grado di fornire risposte rapide e soluzioni concrete».

https://www.giobatech.it/

Ma c’è di più: Giobatech ha fatto dell’ empatia e del contatto umano un vero e proprio valore aggiunto. «Crediamo moltissimo nella relazione diretta con il cliente – aggiunge Giordano –. Non ci limitiamo a dare risposte via mail o telefono: siamo presenti, ci sporchiamo le mani, diventiamo parte integrante dei processi aziendali. E questo, ce lo dicono i clienti stessi, fa davvero la differenza».

Un unico interlocutore, tante soluzioni

In un mondo del lavoro sempre più frammentato e specialistico, Giobatech offre un’unicità operativa che semplifica la vita delle imprese. «Che si tratti di un controllo ispettivo, di un problema legato a una macchina, di un dubbio su una normativa, da noi il cliente troverà un unico referente , in grado di attivare le competenze giuste e dare risposte in tempi rapidissimi. Sappiamo quanto sia prezioso il tempo per un’azienda: per questo, interveniamo con tempestività e precisione».

Guardando al futuro

Con una struttura solida, un team in crescita e una visione chiara, Giobatech guarda avanti con ambizione. «Il nostro obiettivo per i prossimi anni è continuare a crescere, sia in termini di servizi che di presenza sul territorio. Vogliamo consolidarci come punto di riferimento nazionale per chi cerca un supporto concreto, affidabile e competente nel campo della sicurezza, della formazione e della progettazione tecnica».

https://www.giobatech.it/perizie