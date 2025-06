A Vernante apre il nuovo Centro di visita dei Parchi delle Alpi Marittime

Sabato 7 giugno, hanno aperto al pubblico con una veste completamente rinnovata il Centro Visita dei Parchi delle Alpi Marittime e l’Ufficio turistico del Comune di Vernante (Strada Statale del Colle di Tenda, 12) affidato alla gestione dell’ATL del Cuneese.

L’intervento a cura dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime (APAM), finanziato confondi del PNRR-Progetto Margreen e propri, segna una tappa importante nel processo di miglioramento della qualità dell’offerta turistica, dell’accoglienza dei visitatori e della diffusione della cultura ambientale. Il tutto in un Comune che si trova in una posizione strategica collocata tra i Parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis, sulla strada internazionale del Colle di Tenda e la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nice che portano al Parc national du Mercantour con cui le APAM hanno uno storico legame di collaborazione.

Il sindaco di Vernante Gianpiero Dalmasso portando il suo saluto ai sindaci e amministratori della valle, agli assessori del Comune di Cuneo alla Metromontagna e all’Ambiente Claudia Tomatis e Gianfranco Demichelis ha ricordato: “Questo Centro di visita ha origine nella lungimiranza dei nostri predecessori che più di 40 anni fa hanno creduto nella creazione a Palanfrè del Parco. Allora nella borgata non viveva più nessuno mentre oggi contiamo quindici residenti. Un risultato che inorgoglisce il Parco e il Comune che hanno saputo fare rete. Occorre lavorare insieme aumentando la collaborazione come abbiamo ora con l’Atl e l’Ente Parco”.

Il Commissario di APAM Piermario Giordano: “Con l’inaugurazione di oggi manteniamo una promessa fatta al sindaco di Vernante nel 2020. L’amministrazione del Parco alla decisione di alienare l’albergo di Palanfrè garantì che una parte delle risorse sarebbero state investite per il Centro di visita. L’altra parte dei fondi necessari deriva dal progetto Margreen, nel quale i comuni delle valli Vermenagna, Gesso e Stura e Parco si sono uniti e fanno rete raggiungendo risultati importanti”.

Il presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi: “Ringrazio il Comune per aver affidato all’ATL la gestione dell’ufficio turistico e il Parco per il Centro visita. Questo è il 13° ufficio turistico gestito dalla nostra ATL, un tassello importante nell’ottica della collaborazione territoriale e della comunicazione coordinata al turista”.

In rappresentanza della Provincia e dell’Unione Montana Valle Stura è intervenuto Loris Emanuel: “Il progetto Margreen è stato costruito e finanziato perché ha coinvolto il Parco che va visto come una medaglia, un riconoscimento, del valore di questo territorio che per essere gestito e amministrato avrà sempre più bisogno di modelli come quello applicato da Margreen che supera i confini comunali e stimola la cooperazione e la collaborazione”.

Il piano terra è dedicato alla scoperta del territorio di Vernante. Qui un accogliente ufficio turistico gestito dall’Atl del Cuneese offre informazioni e materiale in distribuzione. Completano l’allestimento “Chicchi di curiosità” che nasce per far germogliare la voglia di approfondire il ricco patrimonio locale storico, culturale, musicale e artigianale. Fotografie e brevi testi sono accompagnati da dispositivi NFC attivabili con qualsiasi telefono cellulare che rimandano a contenuti multimediali: dopo aver scoperto che cos’è una courenta della tradizione, la si potrà così ascoltare… o anche imparare a ballarla guardando un video! Uno shop per l’acquisto di pubblicazioni e souvenir e una postazione con visori 3D per “entrare” nella storia di Pinocchio in tre dimensioni completano la sezione.

L’altra metà del piano terra introduce con fotografie e una grande mappa disegnata dall’illustratrice Agnese Blasetti al territorio delle Aree Protette delle Alpi Marittime e ai due Parchi naturali che ne fanno parte. Passando attraverso una fragorosa “cascata virtuale” e una rampa di scale resa straordinaria dai dipinti murali, si raggiunge quindi il primo piano, dove visitatori e visitatrici di ogni età possono scoprire flora, fauna, rocce e sottosuolo dei Parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis. L’allestimento, oltre a pannelli con testi, foto e immagini, include approfondimenti interattivi adatti per chi ha tempo e curiosità per mettere alla prova mani e cervello: chi abita sotto terra? Quanti anni hanno gli alberi esposti? Di cosa sono fatte le montagne? Quanto è morbida la pelliccia della volpe e qual è il suo verso? Com’è fatta l’impronta di uno stambecco? Come si fa a disegnare un gipeto? Queste e altre risposte attendono i visitatori più intraprendenti.

L’intero allestimento è dominato da una presenza maestosa: quella del più grande rapace delle alpi, il gipeto. Un grande esemplare adulto ad ali spiegate calamita lo sguardo dei visitatori, che grazie a un’inedita esperienza immersiva potranno provare l’emozione di librarsi in volo dal Marguareis all’Argentera.

Gli allestimenti, progettati da Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo, e i contenuti a cura del personale APAM sono una risorsa turistica e didattica permanente a uso anche delle scuole locali, degli operatori locali e delle Guide del territorio, i veri “padroni di casa” capaci nei prossimi mesi di far conoscere e vivere il centro visita.

In occasione dell'inaugurazione nella sala mostre ha aperto l’esposizione fotografica “Il lupo e noi: conoscere per coesistere”, una produzione a cura del progetto LIFE WolfAlps EU e dell’associazione “Io non ho paura del lupo APS”.

Il Centro Visita dei Parchi delle Alpi Marittime e l’Ufficio turistico del Comune di Vernante (Strada Statale del Colle di Tenda, 12) sono aperti nei seguenti giorni e orari: giugno e luglio lunedì, martedì, giovedì 9-12 e 16-18, venerdì, sabato, domenica 9-12 e 16-18.30 (chiuso il mercoledì); ad agosto 9-12 e 16-18.30(chiuso il mercoledì). Aperture speciali nella settimana di Ferragosto: 9.30-12.30 e 15.30-19 e il 14 agosto 9.30-12.30 e 15.30-19.